https://ria.ru/20240916/sevastopol-1973054534.html

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 16.09.2024

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами

Черноморский флот в бухтах Севастополя проводит учения со стрельбой вечером в понедельник, в городе всё спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:43

2024-09-16T19:43

2024-09-16T19:44

севастополь

михаил развожаев

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Черноморский флот в бухтах Севастополя проводит учения со стрельбой вечером в понедельник, в городе всё спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны – ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он . По его словам, в городе все спокойно.

https://ria.ru/20240916/korabli-1972883560.html

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севастополь, михаил развожаев, россия, общество, безопасность