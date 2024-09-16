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Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 16.09.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами
Черноморский флот в бухтах Севастополя проводит учения со стрельбой вечером в понедельник, в городе всё спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:43
2024-09-16T19:43
2024-09-16T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Черноморский флот в бухтах Севастополя проводит учения со стрельбой вечером в понедельник, в городе всё спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны – ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он . По его словам, в городе все спокойно.
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севастополь, михаил развожаев, россия, общество, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия, Общество, Безопасность
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами
Развожаев: Черноморский флот проводит учения со стрельбой в бухтах Севастополя