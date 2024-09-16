Рейтинг@Mail.ru
В Саратове пьяный пассажир угрожал убить таксиста - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/saratov-1973062176.html
В Саратове пьяный пассажир угрожал убить таксиста
В Саратове пьяный пассажир угрожал убить таксиста - РИА Новости, 16.09.2024
В Саратове пьяный пассажир угрожал убить таксиста
Полиция в Саратове задержала местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством таксисту, сообщил региональный глава МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:34
2024-09-16T20:34
происшествия
саратов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297225_0:63:3416:1985_1920x0_80_0_0_07f951047380e255a3ee98ad263522b1.jpg
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Полиция в Саратове задержала местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством таксисту, сообщил региональный глава МВД в Telegram-канале. По данным ведомства, 35-летний водитель такси рассказал, что вечером 13 сентября подвергся нападению пьяного пассажира, который у торгового центра в районе "3 Дачная" сел в автомобиль с алкогольным напитком, чтобы распивать его в ходе поездки, а на замечание водителя отреагировал агрессивно. "Таксист признался, что реально опасался за свою жизнь, когда пассажир угрожал убить его, при этом держа в руках предмет, конструктивно схожий с оружием… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством". Проведенная экспертиза показала, что изъятый у агрессора пистолет – пневматический", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отдел полиции был доставлен 28-летний местный житель, в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
https://ria.ru/20240915/rossiya-1972830928.html
https://radiosputnik.ru/20240904/migranty-1970622213.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297225_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5bdbefe9932641278daaac80c163ca26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
В Саратове пьяный пассажир угрожал убить таксиста

В Саратове полиция задержала мужчину, угрожавшего таксисту убийством

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМашины такси
Машины такси - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Машины такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Полиция в Саратове задержала местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством таксисту, сообщил региональный глава МВД в Telegram-канале.
По данным ведомства, 35-летний водитель такси рассказал, что вечером 13 сентября подвергся нападению пьяного пассажира, который у торгового центра в районе "3 Дачная" сел в автомобиль с алкогольным напитком, чтобы распивать его в ходе поездки, а на замечание водителя отреагировал агрессивно.
Пассажирка выпрыгнула из такси на полном ходу. Видео регистратора - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу
15 сентября, 17:13
"Таксист признался, что реально опасался за свою жизнь, когда пассажир угрожал убить его, при этом держа в руках предмет, конструктивно схожий с оружием… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством". Проведенная экспертиза показала, что изъятый у агрессора пистолет – пневматический", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отдел полиции был доставлен 28-летний местный житель, в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Люди переходят дорогу на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Власти Петербурга обсудят вопрос запрета мигрантам работать в такси
4 сентября, 19:18
 
ПроисшествияСаратовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала