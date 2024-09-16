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В Саратове пьяный пассажир угрожал убить таксиста
В Саратове пьяный пассажир угрожал убить таксиста - РИА Новости, 16.09.2024
В Саратове пьяный пассажир угрожал убить таксиста
Полиция в Саратове задержала местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством таксисту, сообщил региональный глава МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:34
2024-09-16T20:34
2024-09-16T20:34
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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Полиция в Саратове задержала местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством таксисту, сообщил региональный глава МВД в Telegram-канале. По данным ведомства, 35-летний водитель такси рассказал, что вечером 13 сентября подвергся нападению пьяного пассажира, который у торгового центра в районе "3 Дачная" сел в автомобиль с алкогольным напитком, чтобы распивать его в ходе поездки, а на замечание водителя отреагировал агрессивно. "Таксист признался, что реально опасался за свою жизнь, когда пассажир угрожал убить его, при этом держа в руках предмет, конструктивно схожий с оружием… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством". Проведенная экспертиза показала, что изъятый у агрессора пистолет – пневматический", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отдел полиции был доставлен 28-летний местный житель, в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
https://ria.ru/20240915/rossiya-1972830928.html
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происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
В Саратове пьяный пассажир угрожал убить таксиста
В Саратове полиция задержала мужчину, угрожавшего таксисту убийством