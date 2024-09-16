Выделено 17 миллионов на восстановление дома после атаки БПЛА в Саратове
Бусаргин: 17 млн выделено на восстановление дома после атаки БПЛА в Энгельсе
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
Многоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Власти Саратовской области выделили 17 миллионов рублей на восстановление фасада и лифтов 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова после атаки беспилотника, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.
Губернатор Роман Бусаргин 26 августа сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточняли, что пострадали четыре человека, одна пострадавшая госпитализирована, она находилась в реанимации после операции в тяжелом состоянии, но в ночь на 3 сентября скончалась. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Бусаргин сообщал, что власти готовятся выделить 12 миллионов рублей на восстановление фасада 40-этажного дома.
"Из резервного фонда правительства области выделено 17 миллионов рублей на восстановление высотки в Саратове, которая пострадала в результате атаки БПЛА... Согласно постановлению, подписанному главой региона, по итогам экспертизы 12,78 миллиона рублей предусмотрено на ремонт фасада здания, еще 4,249 миллиона рублей - на ремонт лифтов, которые также оказались повреждены", - говорится в сообщении.
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12 сентября, 07:11