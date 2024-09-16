https://ria.ru/20240916/saratov-1972935607.html

Выделено 17 миллионов на восстановление дома после атаки БПЛА в Саратове

Выделено 17 миллионов на восстановление дома после атаки БПЛА в Саратове - РИА Новости, 16.09.2024

Выделено 17 миллионов на восстановление дома после атаки БПЛА в Саратове

Власти Саратовской области выделили 17 миллионов рублей на восстановление фасада и лифтов 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова после атаки... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:27

2024-09-16T14:27

2024-09-16T14:27

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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Власти Саратовской области выделили 17 миллионов рублей на восстановление фасада и лифтов 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова после атаки беспилотника, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале. Губернатор Роман Бусаргин 26 августа сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточняли, что пострадали четыре человека, одна пострадавшая госпитализирована, она находилась в реанимации после операции в тяжелом состоянии, но в ночь на 3 сентября скончалась. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Бусаргин сообщал, что власти готовятся выделить 12 миллионов рублей на восстановление фасада 40-этажного дома. "Из резервного фонда правительства области выделено 17 миллионов рублей на восстановление высотки в Саратове, которая пострадала в результате атаки БПЛА... Согласно постановлению, подписанному главой региона, по итогам экспертизы 12,78 миллиона рублей предусмотрено на ремонт фасада здания, еще 4,249 миллиона рублей - на ремонт лифтов, которые также оказались повреждены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240912/bespilotniki-1972208564.html

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происшествия, саратов, саратовская область, энгельс, роман бусаргин, сво