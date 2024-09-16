Рейтинг@Mail.ru
Выделено 17 миллионов на восстановление дома после атаки БПЛА в Саратове - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/saratov-1972935607.html
Выделено 17 миллионов на восстановление дома после атаки БПЛА в Саратове
Выделено 17 миллионов на восстановление дома после атаки БПЛА в Саратове - РИА Новости, 16.09.2024
Выделено 17 миллионов на восстановление дома после атаки БПЛА в Саратове
Власти Саратовской области выделили 17 миллионов рублей на восстановление фасада и лифтов 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова после атаки... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:27
2024-09-16T14:27
происшествия
саратов
саратовская область
энгельс
роман бусаргин
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968471366_0:8:975:556_1920x0_80_0_0_6b95d859b3e6a1800a9916b15184a207.jpg
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Власти Саратовской области выделили 17 миллионов рублей на восстановление фасада и лифтов 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова после атаки беспилотника, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале. Губернатор Роман Бусаргин 26 августа сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточняли, что пострадали четыре человека, одна пострадавшая госпитализирована, она находилась в реанимации после операции в тяжелом состоянии, но в ночь на 3 сентября скончалась. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Бусаргин сообщал, что власти готовятся выделить 12 миллионов рублей на восстановление фасада 40-этажного дома. "Из резервного фонда правительства области выделено 17 миллионов рублей на восстановление высотки в Саратове, которая пострадала в результате атаки БПЛА... Согласно постановлению, подписанному главой региона, по итогам экспертизы 12,78 миллиона рублей предусмотрено на ремонт фасада здания, еще 4,249 миллиона рублей - на ремонт лифтов, которые также оказались повреждены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240912/bespilotniki-1972208564.html
саратов
саратовская область
энгельс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968471366_93:0:834:556_1920x0_80_0_0_d2b715bf05037d570eba094dfdec6f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, энгельс, роман бусаргин, сво
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Энгельс, Роман Бусаргин, СВО
Выделено 17 миллионов на восстановление дома после атаки БПЛА в Саратове

Бусаргин: 17 млн выделено на восстановление дома после атаки БПЛА в Энгельсе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
Многоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Многоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Власти Саратовской области выделили 17 миллионов рублей на восстановление фасада и лифтов 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова после атаки беспилотника, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.
Губернатор Роман Бусаргин 26 августа сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточняли, что пострадали четыре человека, одна пострадавшая госпитализирована, она находилась в реанимации после операции в тяжелом состоянии, но в ночь на 3 сентября скончалась. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. Бусаргин сообщал, что власти готовятся выделить 12 миллионов рублей на восстановление фасада 40-этажного дома.
"Из резервного фонда правительства области выделено 17 миллионов рублей на восстановление высотки в Саратове, которая пострадала в результате атаки БПЛА... Согласно постановлению, подписанному главой региона, по итогам экспертизы 12,78 миллиона рублей предусмотрено на ремонт фасада здания, еще 4,249 миллиона рублей - на ремонт лифтов, которые также оказались повреждены", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В трех областях за ночь уничтожили пять украинских БПЛА
12 сентября, 07:11
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьЭнгельсРоман БусаргинСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала