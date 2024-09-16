https://ria.ru/20240916/rossiyskie-1972937961.html

Мусульманские лидеры отметили высокий дух российских военнослужащих

Мусульманские лидеры отметили высокий дух российских военнослужащих - РИА Новости, 16.09.2024

Мусульманские лидеры отметили высокий дух российских военнослужащих

Руководители мусульманских организаций РФ, прибывших в ДНР и ЛНР с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости о высоком моральном и боевом духе военнослужащих... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:47

2024-09-16T12:47

2024-09-16T12:49

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Руководители мусульманских организаций РФ, прибывших в ДНР и ЛНР с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости о высоком моральном и боевом духе военнослужащих России."Умные и дисциплинированные ребята. Их моральный дух и боевой настрой не оставляет противнику никакого шанса на победу. Когда мы передавали нашим солдатам и офицерам разных национальностей и вероисповеданий тёплые вещи, продукты, генераторы я поразился их открытости, коммуникабельности, чувству юмора. Таких ребят никогда не сломить. Такие не сдаются, такие только побеждают", - сообщил РИА Новости муфтий Ингушетии Ахмед Сагов.Глава мусульманской организации "Милость" г. Москвы Марат Алимов подчеркнул высокий морально-боевой и моральный дух российских солдат и офицеров."Во время встречи с нашими военнослужащими не было никакой подавленности или упадка из-за того, что они теряли друзей, близких. Наоборот, у всех высокий боевой настрой. Они готовы в любой момент взять в руки оружие и идти на передовую защищать Россию", - сказал Марат Алимов

https://ria.ru/20240916/mecheti-1972931982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, религия