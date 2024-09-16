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Мусульманские лидеры отметили высокий дух российских военнослужащих - РИА Новости, 16.09.2024
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Религия
 
12:47 16.09.2024 (обновлено: 12:49 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/rossiyskie-1972937961.html
Мусульманские лидеры отметили высокий дух российских военнослужащих
Мусульманские лидеры отметили высокий дух российских военнослужащих - РИА Новости, 16.09.2024
Мусульманские лидеры отметили высокий дух российских военнослужащих
Руководители мусульманских организаций РФ, прибывших в ДНР и ЛНР с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости о высоком моральном и боевом духе военнослужащих... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:47
2024-09-16T12:49
религия
россия
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луганская народная республика
религия
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Руководители мусульманских организаций РФ, прибывших в ДНР и ЛНР с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости о высоком моральном и боевом духе военнослужащих России."Умные и дисциплинированные ребята. Их моральный дух и боевой настрой не оставляет противнику никакого шанса на победу. Когда мы передавали нашим солдатам и офицерам разных национальностей и вероисповеданий тёплые вещи, продукты, генераторы я поразился их открытости, коммуникабельности, чувству юмора. Таких ребят никогда не сломить. Такие не сдаются, такие только побеждают", - сообщил РИА Новости муфтий Ингушетии Ахмед Сагов.Глава мусульманской организации "Милость" г. Москвы Марат Алимов подчеркнул высокий морально-боевой и моральный дух российских солдат и офицеров."Во время встречи с нашими военнослужащими не было никакой подавленности или упадка из-за того, что они теряли друзей, близких. Наоборот, у всех высокий боевой настрой. Они готовы в любой момент взять в руки оружие и идти на передовую защищать Россию", - сказал Марат Алимов
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, религия
Религия, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Религия
Мусульманские лидеры отметили высокий дух российских военнослужащих

Муфтий Сагов о российских солдатах: такие не сдаются, такие только побеждают

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Руководители мусульманских организаций РФ, прибывших в ДНР и ЛНР с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости о высоком моральном и боевом духе военнослужащих России.
"Умные и дисциплинированные ребята. Их моральный дух и боевой настрой не оставляет противнику никакого шанса на победу. Когда мы передавали нашим солдатам и офицерам разных национальностей и вероисповеданий тёплые вещи, продукты, генераторы я поразился их открытости, коммуникабельности, чувству юмора. Таких ребят никогда не сломить. Такие не сдаются, такие только побеждают", - сообщил РИА Новости муфтий Ингушетии Ахмед Сагов.
Глава мусульманской организации "Милость" г. Москвы Марат Алимов подчеркнул высокий морально-боевой и моральный дух российских солдат и офицеров.
"Во время встречи с нашими военнослужащими не было никакой подавленности или упадка из-за того, что они теряли друзей, близких. Наоборот, у всех высокий боевой настрой. Они готовы в любой момент взять в руки оружие и идти на передовую защищать Россию", - сказал Марат Алимов
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