https://ria.ru/20240916/rosgvardiya-1972989162.html

В Курской области уничтожили группу боевиков ВСУ

В Курской области уничтожили группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024

В Курской области уничтожили группу боевиков ВСУ

Спецназ Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:15

2024-09-16T15:15

2024-09-16T15:31

специальная военная операция на украине

курская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969385549_29:0:1695:937_1920x0_80_0_0_11656be3672c39a4fd10c3e1c37f4cb4.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Спецназ Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Курской области спецназовцы Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в рамках режима КТО, совместно с сотрудниками других силовых структур уничтожили группу украинских националистов", - говорится в сообщении.От местных жителей поступила информация, что в лесном массиве, прилегающем к одному из населенных пунктов, находится группа противника. В ходе поиска боевиков поступила информация об их перемещении в населенный пункт. Росгвардейцы преследовали группу националистов и загнали ее в засаду, противники были уничтожены.

https://ria.ru/20240916/evakuatsiya-1972990815.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность