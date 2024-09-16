https://ria.ru/20240916/rosgvardiya-1972989162.html
В Курской области уничтожили группу боевиков ВСУ
В Курской области уничтожили группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 16.09.2024
В Курской области уничтожили группу боевиков ВСУ
Спецназ Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:15
2024-09-16T15:15
2024-09-16T15:31
специальная военная операция на украине
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Спецназ Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии."В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Курской области спецназовцы Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в рамках режима КТО, совместно с сотрудниками других силовых структур уничтожили группу украинских националистов", - говорится в сообщении.От местных жителей поступила информация, что в лесном массиве, прилегающем к одному из населенных пунктов, находится группа противника. В ходе поиска боевиков поступила информация об их перемещении в населенный пункт. Росгвардейцы преследовали группу националистов и загнали ее в засаду, противники были уничтожены.
https://ria.ru/20240916/evakuatsiya-1972990815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В Курской области уничтожили группу боевиков ВСУ
Росгвардия: в Курской области уничтожили боевиков ВСУ, скрывавшихся в лесу
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Спецназ Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса в Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии.
"В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Курской области спецназовцы Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в рамках режима КТО, совместно с сотрудниками других силовых структур уничтожили группу украинских националистов", - говорится в сообщении.
От местных жителей поступила информация, что в лесном массиве, прилегающем к одному из населенных пунктов, находится группа противника. В ходе поиска боевиков поступила информация об их перемещении в населенный пункт. Росгвардейцы преследовали группу националистов и загнали ее в засаду, противники были уничтожены.