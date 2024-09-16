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В Москве в ДТП на пешеходном переходе погиб ребенок - РИА Новости, 16.09.2024
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21:24 16.09.2024 (обновлено: 22:08 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/rebenok-1973067774.html
В Москве в ДТП на пешеходном переходе погиб ребенок
В Москве в ДТП на пешеходном переходе погиб ребенок - РИА Новости, 16.09.2024
В Москве в ДТП на пешеходном переходе погиб ребенок
Водитель наехал на детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате чего один ребенок погиб и один пострадал, сообщает госавтоинспекция... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:24
2024-09-16T22:08
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Водитель наехал на детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате чего один ребенок погиб и один пострадал, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. "По предварительной информации на Планерной улице в районе дома 9, водитель автомобиля "Тойота" на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мальчика и девочку. В результате дорожной аварии 13-летний мальчик скончался на месте, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.Столичный следственный комитет сообщил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель автомобиля задержан."По данному факту Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Кадры с места ДТП на северо-западе Москвы, где водитель наехал на детей на пешеходном переходе
Водитель наехал на детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы. В результате ДТП 13-летний мальчик скончался на месте, а 14-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, водитель автомобиля задержан.
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происшествия, авто, москва, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Москва, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Москве в ДТП на пешеходном переходе погиб ребенок

В Москве водитель наехал на детей на пешеходном переходе, один ребенок погиб

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Водитель наехал на детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате чего один ребенок погиб и один пострадал, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.
«
"По предварительной информации на Планерной улице в районе дома 9, водитель автомобиля "Тойота" на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мальчика и девочку. В результате дорожной аварии 13-летний мальчик скончался на месте, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Столичный следственный комитет сообщил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель автомобиля задержан.
"По данному факту Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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ПроисшествияАвтоМоскваСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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