https://ria.ru/20240916/rebenok-1973067774.html
В Москве в ДТП на пешеходном переходе погиб ребенок
В Москве в ДТП на пешеходном переходе погиб ребенок - РИА Новости, 16.09.2024
В Москве в ДТП на пешеходном переходе погиб ребенок
Водитель наехал на детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате чего один ребенок погиб и один пострадал, сообщает госавтоинспекция... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:24
2024-09-16T21:24
2024-09-16T22:08
происшествия
авто
москва
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Водитель наехал на детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, в результате чего один ребенок погиб и один пострадал, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. "По предварительной информации на Планерной улице в районе дома 9, водитель автомобиля "Тойота" на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мальчика и девочку. В результате дорожной аварии 13-летний мальчик скончался на месте, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.Столичный следственный комитет сообщил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель автомобиля задержан."По данному факту Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Кадры с места ДТП на северо-западе Москвы, где водитель наехал на детей на пешеходном переходе
Водитель наехал на детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы, сообщает Госавтоинспекция столицы. В результате ДТП 13-летний мальчик скончался на месте, а 14-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия, водитель автомобиля задержан.
2024-09-16T21:24
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PT0M18S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Москва, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Москве в ДТП на пешеходном переходе погиб ребенок
В Москве водитель наехал на детей на пешеходном переходе, один ребенок погиб