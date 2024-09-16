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СК попросил продлить арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Иванову - РИА Новости, 16.09.2024
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08:53 16.09.2024 (обновлено: 09:03 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/rassledovanie-1972894089.html
СК попросил продлить арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Иванову
СК попросил продлить арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Иванову - РИА Новости, 16.09.2024
СК попросил продлить арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Иванову
Следствие просит продлить арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:53
2024-09-16T09:03
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россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следствие просит продлить арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство следователя о продлении Фомину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Суд рассмотрит ходатайство 17 сентября.Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240915/figurant-1972850873.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил продлить арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Иванову

СК просит продлить арест обвиняемому в даче взятки экс-замминистра Иванову

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следствие просит продлить арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следователя о продлении Фомину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Суд рассмотрит ходатайство 17 сентября.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Сергей Бородин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Стали известны новые подробности о фигуранте дела Тимура Иванова
Вчера, 20:35
Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов и Сергей Бородин - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Стали известны новые детали дела Тимура Иванова
14 сентября, 20:35
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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