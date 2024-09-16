https://ria.ru/20240916/rassledovanie-1972894089.html

СК попросил продлить арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Иванову

СК попросил продлить арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Иванову - РИА Новости, 16.09.2024

СК попросил продлить арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Иванову

Следствие просит продлить арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:53

2024-09-16T08:53

2024-09-16T09:03

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следствие просит продлить арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство следователя о продлении Фомину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Суд рассмотрит ходатайство 17 сентября.Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".

https://ria.ru/20240915/figurant-1972850873.html

https://ria.ru/20240914/ivanov-1972747480.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)