https://ria.ru/20240916/rassledovanie-1972894089.html
СК попросил продлить арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Иванову
СК попросил продлить арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Иванову - РИА Новости, 16.09.2024
СК попросил продлить арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Иванову
Следствие просит продлить арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:53
2024-09-16T08:53
2024-09-16T09:03
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следствие просит продлить арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступило ходатайство следователя о продлении Фомину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Суд рассмотрит ходатайство 17 сентября.Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240915/figurant-1972850873.html
https://ria.ru/20240914/ivanov-1972747480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил продлить арест бизнесмену, обвиняемому в даче взятки Иванову
СК просит продлить арест обвиняемому в даче взятки экс-замминистра Иванову
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следствие просит продлить арест бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следователя о продлении Фомину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Суд рассмотрит ходатайство 17 сентября.
Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".