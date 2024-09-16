https://ria.ru/20240916/putin-1972975037.html

Путин оценил работу Роспотребнадзора

Путин оценил работу Роспотребнадзора - РИА Новости, 16.09.2024

Путин оценил работу Роспотребнадзора

Работа руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и сотрудников службы была на высоте в последние годы, когда Россия столкнулась с серьезными испытаниями,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:39

2024-09-16T14:39

2024-09-16T14:48

россия

анна попова

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Работа руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и сотрудников службы была на высоте в последние годы, когда Россия столкнулась с серьезными испытаниями, заявил президент РФ Владимир Путин. "В последние годы на вашу долю, на долю ваших сотрудников выпали серьезные испытания - вместе, собственно, со всей страной, конечно. Вы оказались на высоте, чего я желаю и в будущем", - сказал Путин в понедельник на встрече с Поповой.

https://ria.ru/20240309/virusy-1932061485.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, анна попова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)