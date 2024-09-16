https://ria.ru/20240916/putin-1972975037.html
Путин оценил работу Роспотребнадзора
Путин оценил работу Роспотребнадзора - РИА Новости, 16.09.2024
Путин оценил работу Роспотребнадзора
Работа руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и сотрудников службы была на высоте в последние годы, когда Россия столкнулась с серьезными испытаниями,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:39
2024-09-16T14:39
2024-09-16T14:48
россия
анна попова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Работа руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и сотрудников службы была на высоте в последние годы, когда Россия столкнулась с серьезными испытаниями, заявил президент РФ Владимир Путин. "В последние годы на вашу долю, на долю ваших сотрудников выпали серьезные испытания - вместе, собственно, со всей страной, конечно. Вы оказались на высоте, чего я желаю и в будущем", - сказал Путин в понедельник на встрече с Поповой.
https://ria.ru/20240309/virusy-1932061485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна попова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Анна Попова, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Путин оценил работу Роспотребнадзора
Путин: работа Поповой и сотрудников Роспотребнадзора была на высоте