https://ria.ru/20240916/prodvizhenie-1972965673.html
Продвижение под брендом "Сделано в России" поможет экспортерам СКФО
Продвижение под брендом "Сделано в России" поможет экспортерам СКФО - РИА Новости, 16.09.2024
Продвижение под брендом "Сделано в России" поможет экспортерам СКФО
Предприятия Северо-Кавказского федерального округа могут масштабировать свой бизнес и успешно реализовывать свою продукцию на внешнем рынке, используя... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:18
2024-09-16T14:18
2024-09-16T14:18
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
северный кавказ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0c27ab941946f6c8c9a543f4e83194a8.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Предприятия Северо-Кавказского федерального округа могут масштабировать свой бизнес и успешно реализовывать свою продукцию на внешнем рынке, используя возможности программы продвижения под единым национальным брендом "Сделано в России", подчеркнули участники пленарной дискуссии "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта", которая прошла 16 сентября в Грозном."Мероприятие состоялось в рамках торжественной церемонии награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).Модератором дискуссии выступил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса представительства РЭЦ в Ставрополе Станислав Одарич. В ходе дискуссии участники рассмотрели пути повышения конкурентоспособности и увеличения узнаваемости российских компаний на мировом рынке."В целом в прошлом году более полутора тысяч экспортеров округа получили поддержку. В последнее время увеличивается спрос на поддержку креативных индустрий, туристической отрасли. Активизируется также продвижение локального бренда "Сделано на Кавказе", который усиливает узнаваемость местных компаний", - отметил заместитель полпреда президента РФ в СКФО Владимир Надыкто."Не все компании знают, какие возможности открываются для них на внешних рынках. Мы призываем всех ставить большие цели. И Чеченская Республика, и Российский экспортный центр готовы помогать амбициозным компаниям на всех этапах экспорта, в том числе и в продвижении", - подчеркнул вице-премьер правительства Чечни, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев.Поддержка продвижения экспортеров станет одним из фокусов нового национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом рассказал заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Евгений Пахомов: "В рамках национального проекта продолжится реализация программы "Сделано в России", которую реализует Российский экспортный центр. Это многочисленные разноформатные мероприятия, которые направлены на создание положительного образа российской продукции на внешних рынках и уже доказали свою эффективность".Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Представительства РЭЦ в г. Ставрополе Станислав Одарич подробнее рассказал о возможностях, которые экспортерам открывает продвижение под национальным брендом "Сделано в России"."Поддержка в продвижении за рубежом - один из основных запросов, которые РЭЦ получает от бизнеса. Программа продвижения "Сделано в России" представляет собой комплексное решение для продвижения российского экспорта через участие в международных выставках и бизнес-миссиях, размещение в национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах, в специализированных шоу-румах агропродукции и по другим каналам", - рассказал Одарич.На данный момент уже более 7,3 тысячи товарных позиций от более чем 370 компаний успешно продвигаются под национальным брендом. Логотип "Сделано в России", известный более чем в 70 странах, стал символом качества, надежности и достоинства, заслужив доверие дистрибьюторов и потребителей по всему миру.Компании, присоединившиеся к сообществу "Сделано в России", получают ряд преимуществ: приоритетное продвижение через зарубежную инфраструктуру, участие в маркетинговых мероприятиях, информационную поддержку и возможность сотрудничества с известными амбассадорами бренда.Для получения сертификата "Сделано в России" необходимо подать заявку на сайте РЭЦ. Компания и ее продукция не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Программа реализуется в партнерстве с авторитетными организациями, что гарантирует качество и благонадежность всех участников программы, продвигающихся под единым брендом.
https://ria.ru/20240913/rets-1972576725.html
https://ria.ru/20240913/rets-1972500184.html
https://ria.ru/20240913/rets-1972566848.html
россия
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795668398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad8ae5a6a038d0a60a7ab03acd32ff05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, северный кавказ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Северный Кавказ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Предприятия Северо-Кавказского федерального округа могут масштабировать свой бизнес и успешно реализовывать свою продукцию на внешнем рынке, используя возможности программы продвижения под единым национальным брендом "Сделано в России", подчеркнули участники пленарной дискуссии "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта", которая прошла 16 сентября в Грозном.
"Мероприятие состоялось в рамках торжественной церемонии награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
Модератором дискуссии выступил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса представительства РЭЦ в Ставрополе Станислав Одарич. В ходе дискуссии участники рассмотрели пути повышения конкурентоспособности и увеличения узнаваемости российских компаний на мировом рынке.
"В целом в прошлом году более полутора тысяч экспортеров округа получили поддержку. В последнее время увеличивается спрос на поддержку креативных индустрий, туристической отрасли. Активизируется также продвижение локального бренда "Сделано на Кавказе", который усиливает узнаваемость местных компаний", - отметил заместитель полпреда президента РФ в СКФО
Владимир Надыкто.
"Не все компании знают, какие возможности открываются для них на внешних рынках. Мы призываем всех ставить большие цели. И Чеченская Республика, и Российский экспортный центр готовы помогать амбициозным компаниям на всех этапах экспорта, в том числе и в продвижении", - подчеркнул вице-премьер правительства Чечни, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев.
Поддержка продвижения экспортеров станет одним из фокусов нового национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом рассказал заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга
РФ Евгений Пахомов: "В рамках национального проекта продолжится реализация программы "Сделано в России", которую реализует Российский экспортный центр. Это многочисленные разноформатные мероприятия, которые направлены на создание положительного образа российской продукции на внешних рынках и уже доказали свою эффективность".
Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Представительства РЭЦ в г. Ставрополе Станислав Одарич подробнее рассказал о возможностях, которые экспортерам открывает продвижение под национальным брендом "Сделано в России".
"Поддержка в продвижении за рубежом - один из основных запросов, которые РЭЦ получает от бизнеса. Программа продвижения "Сделано в России" представляет собой комплексное решение для продвижения российского экспорта через участие в международных выставках и бизнес-миссиях, размещение в национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах, в специализированных шоу-румах агропродукции и по другим каналам", - рассказал Одарич.
На данный момент уже более 7,3 тысячи товарных позиций от более чем 370 компаний успешно продвигаются под национальным брендом. Логотип "Сделано в России", известный более чем в 70 странах, стал символом качества, надежности и достоинства, заслужив доверие дистрибьюторов и потребителей по всему миру.
Компании, присоединившиеся к сообществу "Сделано в России", получают ряд преимуществ: приоритетное продвижение через зарубежную инфраструктуру, участие в маркетинговых мероприятиях, информационную поддержку и возможность сотрудничества с известными амбассадорами бренда.
Для получения сертификата "Сделано в России" необходимо подать заявку на сайте РЭЦ. Компания и ее продукция не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Программа реализуется в партнерстве с авторитетными организациями, что гарантирует качество и благонадежность всех участников программы, продвигающихся под единым брендом.