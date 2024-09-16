https://ria.ru/20240916/prodvizhenie-1972965673.html

Продвижение под брендом "Сделано в России" поможет экспортерам СКФО

Продвижение под брендом "Сделано в России" поможет экспортерам СКФО - РИА Новости, 16.09.2024

Продвижение под брендом "Сделано в России" поможет экспортерам СКФО

Предприятия Северо-Кавказского федерального округа могут масштабировать свой бизнес и успешно реализовывать свою продукцию на внешнем рынке, используя... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:18

2024-09-16T14:18

2024-09-16T14:18

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

северный кавказ

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Предприятия Северо-Кавказского федерального округа могут масштабировать свой бизнес и успешно реализовывать свою продукцию на внешнем рынке, используя возможности программы продвижения под единым национальным брендом "Сделано в России", подчеркнули участники пленарной дискуссии "Национальные бренды: новые горизонты для экспорта", которая прошла 16 сентября в Грозном."Мероприятие состоялось в рамках торжественной церемонии награждения победителей и призеров окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).Модератором дискуссии выступил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса представительства РЭЦ в Ставрополе Станислав Одарич. В ходе дискуссии участники рассмотрели пути повышения конкурентоспособности и увеличения узнаваемости российских компаний на мировом рынке."В целом в прошлом году более полутора тысяч экспортеров округа получили поддержку. В последнее время увеличивается спрос на поддержку креативных индустрий, туристической отрасли. Активизируется также продвижение локального бренда "Сделано на Кавказе", который усиливает узнаваемость местных компаний", - отметил заместитель полпреда президента РФ в СКФО Владимир Надыкто."Не все компании знают, какие возможности открываются для них на внешних рынках. Мы призываем всех ставить большие цели. И Чеченская Республика, и Российский экспортный центр готовы помогать амбициозным компаниям на всех этапах экспорта, в том числе и в продвижении", - подчеркнул вице-премьер правительства Чечни, министр экономического и территориального развития региона Рустам Шаптукаев.Поддержка продвижения экспортеров станет одним из фокусов нового национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом рассказал заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Евгений Пахомов: "В рамках национального проекта продолжится реализация программы "Сделано в России", которую реализует Российский экспортный центр. Это многочисленные разноформатные мероприятия, которые направлены на создание положительного образа российской продукции на внешних рынках и уже доказали свою эффективность".Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Представительства РЭЦ в г. Ставрополе Станислав Одарич подробнее рассказал о возможностях, которые экспортерам открывает продвижение под национальным брендом "Сделано в России"."Поддержка в продвижении за рубежом - один из основных запросов, которые РЭЦ получает от бизнеса. Программа продвижения "Сделано в России" представляет собой комплексное решение для продвижения российского экспорта через участие в международных выставках и бизнес-миссиях, размещение в национальных магазинах Made in Russia на ключевых зарубежных маркетплейсах, в специализированных шоу-румах агропродукции и по другим каналам", - рассказал Одарич.На данный момент уже более 7,3 тысячи товарных позиций от более чем 370 компаний успешно продвигаются под национальным брендом. Логотип "Сделано в России", известный более чем в 70 странах, стал символом качества, надежности и достоинства, заслужив доверие дистрибьюторов и потребителей по всему миру.Компании, присоединившиеся к сообществу "Сделано в России", получают ряд преимуществ: приоритетное продвижение через зарубежную инфраструктуру, участие в маркетинговых мероприятиях, информационную поддержку и возможность сотрудничества с известными амбассадорами бренда.Для получения сертификата "Сделано в России" необходимо подать заявку на сайте РЭЦ. Компания и ее продукция не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Программа реализуется в партнерстве с авторитетными организациями, что гарантирует качество и благонадежность всех участников программы, продвигающихся под единым брендом.

https://ria.ru/20240913/rets-1972576725.html

https://ria.ru/20240913/rets-1972500184.html

https://ria.ru/20240913/rets-1972566848.html

россия

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, северный кавказ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)