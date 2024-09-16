https://ria.ru/20240916/prezident-1972995757.html

Глава Yamaha Motors получил ранение ножом

Глава Yamaha Motors получил ранение ножом - РИА Новости, 16.09.2024

Глава Yamaha Motors получил ранение ножом

Президент японского мотопроизводителя Yamaha Motors Ёсихиро Хидака получил ранение ножом, в покушении на убийство подозревается его 33-летняя дочь, сообщило... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:46

2024-09-16T15:46

2024-09-16T15:46

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ТОКИО, 16 сен – РИА Новости. Президент японского мотопроизводителя Yamaha Motors Ёсихиро Хидака получил ранение ножом, в покушении на убийство подозревается его 33-летняя дочь, сообщило агентство Kyodo. Днем в понедельник в полицию поступил звонок от дочери президента компании Ханы, которая заявила, что отец ее избил. Полиция приехала на вызов и обнаружила Motors Ёсихиро Хидака с ножевым ранением руки. Ранение легкое. Его дочь задержана. Отец и дочь проживали вместе, дочь не работала. Агентство сообщает также, что и накануне в полицию поступил звонок от дочери президента компании. Концерн Yamaha Motors отказался от комментариев, ссылается на то, что вопрос затрагивает неприкосновенность личной жизни, а также потому, что идет следствие.

https://ria.ru/20240716/japonija-1960013521.html

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в мире, япония