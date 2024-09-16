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Правительство Курской области сложило полномочия - РИА Новости, 16.09.2024
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16:16 16.09.2024 (обновлено: 16:21 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/pravitelstvo-1973003920.html
Правительство Курской области сложило полномочия
Правительство Курской области сложило полномочия - РИА Новости, 16.09.2024
Правительство Курской области сложило полномочия
Правительство Курской области сложило свои полномочия, оно продолжит работать до формирования нового кабмина региона, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:16
2024-09-16T16:21
курская область
алексей смирнов (политик)
политика
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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Правительство Курской области сложило свои полномочия, оно продолжит работать до формирования нового кабмина региона, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."В соответствии с Уставом и Законом Курской области, правительство региона сложило свои полномочия. Оно продолжает работать до формирования нового правительства Курской области", - написал он.Смирнов вступил в должность губернатора Курской области в понедельник, 16 сентября. Он победил на выборах губернатора, набрав 65,28% голосов избирателей при явке 61,56%.
https://ria.ru/20240916/evakuatsiya-1972990815.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , политика
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Политика
Правительство Курской области сложило полномочия

Смирнов сообщил об отставке правительства Курской области

© Фото : public domain/SsrКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : public domain/Ssr
Курск. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Правительство Курской области сложило свои полномочия, оно продолжит работать до формирования нового кабмина региона, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"В соответствии с Уставом и Законом Курской области, правительство региона сложило свои полномочия. Оно продолжает работать до формирования нового правительства Курской области", - написал он.
Смирнов вступил в должность губернатора Курской области в понедельник, 16 сентября. Он победил на выборах губернатора, набрав 65,28% голосов избирателей при явке 61,56%.
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Курская областьАлексей Смирнов (политик)Политика
 
 
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