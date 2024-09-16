https://ria.ru/20240916/pravitelstvo-1973003920.html

Правительство Курской области сложило полномочия

Правительство Курской области сложило полномочия - РИА Новости, 16.09.2024

Правительство Курской области сложило полномочия

Правительство Курской области сложило свои полномочия, оно продолжит работать до формирования нового кабмина региона, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:16

2024-09-16T16:16

2024-09-16T16:21

курская область

алексей смирнов (политик)

политика

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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Правительство Курской области сложило свои полномочия, оно продолжит работать до формирования нового кабмина региона, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."В соответствии с Уставом и Законом Курской области, правительство региона сложило свои полномочия. Оно продолжает работать до формирования нового правительства Курской области", - написал он.Смирнов вступил в должность губернатора Курской области в понедельник, 16 сентября. Он победил на выборах губернатора, набрав 65,28% голосов избирателей при явке 61,56%.

https://ria.ru/20240916/evakuatsiya-1972990815.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , политика