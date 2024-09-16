https://ria.ru/20240916/pravitelstvo-1972987428.html

Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО

Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО - РИА Новости, 17.09.2024

Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО

Правительство России поддержало проект об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО, об этом говорится в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-16T15:11

2024-09-16T15:11

2024-09-17T00:42

общество

россия

осаго

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Правительство России поддержало проект об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО, об этом говорится в отзыве кабмина, который есть у РИА Новости.Проект разработан парламентом Кабардино-Балкарии. Инициатива предусматривает включение в статью 12.37 КоАП нового пункта, который установит административную ответственность за повторную езду без ОСАГО."Концепция законопроекта <...> поддерживается… Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в проекте отзыва.

https://ria.ru/20240708/osago-1958287406.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, осаго