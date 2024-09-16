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Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО - РИА Новости, 17.09.2024
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15:11 16.09.2024 (обновлено: 00:42 17.09.2024)
https://ria.ru/20240916/pravitelstvo-1972987428.html
Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО
Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО - РИА Новости, 17.09.2024
Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО
Правительство России поддержало проект об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО, об этом говорится в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-16T15:11
2024-09-17T00:42
общество
россия
осаго
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Правительство России поддержало проект об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО, об этом говорится в отзыве кабмина, который есть у РИА Новости.Проект разработан парламентом Кабардино-Балкарии. Инициатива предусматривает включение в статью 12.37 КоАП нового пункта, который установит административную ответственность за повторную езду без ОСАГО.&quot;Концепция законопроекта &lt;...&gt; поддерживается… Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект&quot;, — говорится в проекте отзыва.
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общество, россия, осаго
Общество, Россия, ОСАГО
Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО

Правительство поддержало проект о наказании за повторное управление без ОСАГО

© РИА Новости / Антон Денисов  | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД во время проверки документов
Сотрудник ГИБДД во время проверки документов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД во время проверки документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Правительство России поддержало проект об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО, об этом говорится в отзыве кабмина, который есть у РИА Новости.
Проект разработан парламентом Кабардино-Балкарии. Инициатива предусматривает включение в статью 12.37 КоАП нового пункта, который установит административную ответственность за повторную езду без ОСАГО.
«

"Концепция законопроекта <...> поддерживается… Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в проекте отзыва.

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