https://ria.ru/20240916/pravitelstvo-1972987428.html
Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО
Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО - РИА Новости, 17.09.2024
Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО
Правительство России поддержало проект об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО, об этом говорится в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-16T15:11
2024-09-16T15:11
2024-09-17T00:42
общество
россия
осаго
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Правительство России поддержало проект об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО, об этом говорится в отзыве кабмина, который есть у РИА Новости.Проект разработан парламентом Кабардино-Балкарии. Инициатива предусматривает включение в статью 12.37 КоАП нового пункта, который установит административную ответственность за повторную езду без ОСАГО."Концепция законопроекта <...> поддерживается… Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в проекте отзыва.
https://ria.ru/20240708/osago-1958287406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, осаго
Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение без ОСАГО
Правительство поддержало проект о наказании за повторное управление без ОСАГО
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Правительство России поддержало проект об административной ответственности за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО, об этом говорится в отзыве кабмина, который есть у РИА Новости.
Проект разработан парламентом Кабардино-Балкарии. Инициатива предусматривает включение в статью 12.37 КоАП нового пункта, который установит административную ответственность за повторную езду без ОСАГО.
«
"Концепция законопроекта <...> поддерживается… Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в проекте отзыва.