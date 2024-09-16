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Пожары в ЛНР могли быть поджогом, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.09.2024
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23:45 16.09.2024 (обновлено: 00:05 17.09.2024)
https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html
Пожары в ЛНР могли быть поджогом, заявил Мирошник
Пожары в ЛНР могли быть поджогом, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.09.2024
Пожары в ЛНР могли быть поджогом, заявил Мирошник
Есть основания подозревать, что причиной пожаров в Луганской Народной Республике был поджог, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-16T23:45
2024-09-17T00:05
луганская народная республика
происшествия
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Есть основания подозревать, что причиной пожаров в Луганской Народной Республике был поджог, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.&quot;Есть основания подозревать, что пожары в ЛНР возникли не сами собой, а были поджогом. Местные жители нашли бутылки с зажигательной смесью в полыхающем Станично-Луганском районе. Военные ищут тех, кто их приготовил&quot;, — написал он в Telegram-канале.Как сообщил Мирошник со ссылкой на бойцов, смесь сделана из таких компонентов, что при горении потушить ее водой почти невозможно.Ранее сообщалось о масштабном пожаре в поселке Ольховое Станично-Луганского округа, позже он перекинулся на село Валуйское. По данным МЧС, в результате пожара в селе Валуйское в ЛНР повреждены десять частных жилых домов, пострадали два человека, проводится эвакуация. В ЛНР перебросили отряд МЧС, включающий 144 человек и 28 единиц техники.
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луганская народная республика, происшествия, родион мирошник
Луганская Народная Республика, Происшествия, Родион Мирошник
Пожары в ЛНР могли быть поджогом, заявил Мирошник

Мирошник: есть основания подозревать, что пожары в ЛНР были поджогом

© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramПожара в поселке в ЛНР
Пожара в поселке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Пожара в поселке в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Есть основания подозревать, что причиной пожаров в Луганской Народной Республике был поджог, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«

"Есть основания подозревать, что пожары в ЛНР возникли не сами собой, а были поджогом. Местные жители нашли бутылки с зажигательной смесью в полыхающем Станично-Луганском районе. Военные ищут тех, кто их приготовил", — написал он в Telegram-канале.

Как сообщил Мирошник со ссылкой на бойцов, смесь сделана из таких компонентов, что при горении потушить ее водой почти невозможно.
Ранее сообщалось о масштабном пожаре в поселке Ольховое Станично-Луганского округа, позже он перекинулся на село Валуйское. По данным МЧС, в результате пожара в селе Валуйское в ЛНР повреждены десять частных жилых домов, пострадали два человека, проводится эвакуация. В ЛНР перебросили отряд МЧС, включающий 144 человек и 28 единиц техники.
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