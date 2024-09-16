https://ria.ru/20240916/pozhary-1973079087.html

Пожары в ЛНР могли быть поджогом, заявил Мирошник

Пожары в ЛНР могли быть поджогом, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.09.2024

Пожары в ЛНР могли быть поджогом, заявил Мирошник

Есть основания подозревать, что причиной пожаров в Луганской Народной Республике был поджог, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-16T23:45

2024-09-16T23:45

2024-09-17T00:05

луганская народная республика

происшествия

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Есть основания подозревать, что причиной пожаров в Луганской Народной Республике был поджог, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Есть основания подозревать, что пожары в ЛНР возникли не сами собой, а были поджогом. Местные жители нашли бутылки с зажигательной смесью в полыхающем Станично-Луганском районе. Военные ищут тех, кто их приготовил", — написал он в Telegram-канале.Как сообщил Мирошник со ссылкой на бойцов, смесь сделана из таких компонентов, что при горении потушить ее водой почти невозможно.Ранее сообщалось о масштабном пожаре в поселке Ольховое Станично-Луганского округа, позже он перекинулся на село Валуйское. По данным МЧС, в результате пожара в селе Валуйское в ЛНР повреждены десять частных жилых домов, пострадали два человека, проводится эвакуация. В ЛНР перебросили отряд МЧС, включающий 144 человек и 28 единиц техники.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1973057793.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, происшествия, родион мирошник