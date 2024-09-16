https://ria.ru/20240916/pozhary-1972915695.html

В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС

В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 16.09.2024

В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области из-за сложной обстановки с пожарами, сообщили в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:06

2024-09-16T11:06

2024-09-16T11:25

происшествия

ростовская область

неклиновский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области из-за сложной обстановки с пожарами, сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ."На территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области, где обстановка наиболее сложная, введен режим ЧС", - говорится в сообщении.Также уточняется, что из-за установившейся сухой жаркой погоды на территории муниципальных образований региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.За прошедшие сутки в Ростовской области произошло около 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных. Для борьбы с возгораниями задействовано более двух тысяч огнеборцев и порядка 300 единиц техники.

https://ria.ru/20240916/pozhary-1972907757.html

https://ria.ru/20240916/burjatija-1972897144.html

ростовская область

неклиновский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, неклиновский район