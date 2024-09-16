https://ria.ru/20240916/pozhary-1972915695.html
В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС
В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 16.09.2024
В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области из-за сложной обстановки с пожарами, сообщили в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:06
2024-09-16T11:06
2024-09-16T11:25
происшествия
ростовская область
неклиновский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области из-за сложной обстановки с пожарами, сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ."На территории Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области, где обстановка наиболее сложная, введен режим ЧС", - говорится в сообщении.Также уточняется, что из-за установившейся сухой жаркой погоды на территории муниципальных образований региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.За прошедшие сутки в Ростовской области произошло около 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных. Для борьбы с возгораниями задействовано более двух тысяч огнеборцев и порядка 300 единиц техники.
https://ria.ru/20240916/pozhary-1972907757.html
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ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область, неклиновский район
Происшествия, Ростовская область, Неклиновский район
В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС
В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров