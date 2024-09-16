https://ria.ru/20240916/pozhary-1972907757.html

Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали

Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали - РИА Новости, 16.09.2024

Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали

Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализован, за сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, повреждены 30 строений, сообщил в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:24

2024-09-16T10:24

2024-09-16T10:38

происшествия

ростовская область

белокалитвинский район

василий голубев

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализован, за сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, повреждены 30 строений, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. "За минувшие сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров в т.ч. 70 ландшафтных. В результате повреждены огнем 30 строений, в т.ч. сгорели 13 жилых и садовых домов. Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь. Сейчас пожарные продолжают тушение одного ландшафтного пожара в левобережной зоне Акасайского района. Пожар локализован", - говорится в сообщении. Три лесных пожара, которые произошли 15 сентября в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах, были ликвидированы вчера к исходу суток на общей площади 9,5 гектара, добавил Голубев.

https://ria.ru/20240916/burjatija-1972897144.html

ростовская область

белокалитвинский район

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происшествия, ростовская область, белокалитвинский район, василий голубев