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Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали - РИА Новости, 16.09.2024
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10:24 16.09.2024 (обновлено: 10:38 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/pozhary-1972907757.html
Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали
Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали - РИА Новости, 16.09.2024
Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали
Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализован, за сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, повреждены 30 строений, сообщил в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:24
2024-09-16T10:38
происшествия
ростовская область
белокалитвинский район
василий голубев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализован, за сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, повреждены 30 строений, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. "За минувшие сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров в т.ч. 70 ландшафтных. В результате повреждены огнем 30 строений, в т.ч. сгорели 13 жилых и садовых домов. Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь. Сейчас пожарные продолжают тушение одного ландшафтного пожара в левобережной зоне Акасайского района. Пожар локализован", - говорится в сообщении. Три лесных пожара, которые произошли 15 сентября в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах, были ликвидированы вчера к исходу суток на общей площади 9,5 гектара, добавил Голубев.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, белокалитвинский район, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Белокалитвинский район, Василий Голубев
Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали

Голубев: пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали

© МЧС РоссииСотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар в Ростовской области. Кадр видео
Сотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар в Ростовской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© МЧС России
Сотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар в Ростовской области. Кадр видео
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализован, за сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, повреждены 30 строений, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
"За минувшие сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров в т.ч. 70 ландшафтных. В результате повреждены огнем 30 строений, в т.ч. сгорели 13 жилых и садовых домов. Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь. Сейчас пожарные продолжают тушение одного ландшафтного пожара в левобережной зоне Акасайского района. Пожар локализован", - говорится в сообщении.
Три лесных пожара, которые произошли 15 сентября в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах, были ликвидированы вчера к исходу суток на общей площади 9,5 гектара, добавил Голубев.
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ПроисшествияРостовская областьБелокалитвинский районВасилий Голубев
 
 
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