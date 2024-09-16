https://ria.ru/20240916/pozhary-1972907757.html
Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали
Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали - РИА Новости, 16.09.2024
Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали
Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализован, за сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, повреждены 30 строений, сообщил в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:24
2024-09-16T10:24
2024-09-16T10:38
происшествия
ростовская область
белокалитвинский район
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972841250_47:0:767:405_1920x0_80_0_0_ecd7212ad8d2b6bb366067b213bfb4c9.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализован, за сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров, повреждены 30 строений, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев. "За минувшие сутки в Ростовской области произошло почти 140 пожаров в т.ч. 70 ландшафтных. В результате повреждены огнем 30 строений, в т.ч. сгорели 13 жилых и садовых домов. Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь. Сейчас пожарные продолжают тушение одного ландшафтного пожара в левобережной зоне Акасайского района. Пожар локализован", - говорится в сообщении. Три лесных пожара, которые произошли 15 сентября в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах, были ликвидированы вчера к исходу суток на общей площади 9,5 гектара, добавил Голубев.
https://ria.ru/20240916/burjatija-1972897144.html
ростовская область
белокалитвинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972841250_98:0:710:458_1920x0_80_0_0_e369eb28f40d6127a044f3a13e9372d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, белокалитвинский район, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Белокалитвинский район, Василий Голубев
Пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали
Голубев: пожар в левобережной зоне Акасайского района локализовали