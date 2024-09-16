https://ria.ru/20240916/pozhar-1973077120.html
Пожар в ростовском садовом товариществе потушили
Пожар в ростовском садовом товариществе потушили - РИА Новости, 16.09.2024
Пожар в ростовском садовом товариществе потушили
Пожар в ростовском садовом товариществе "Задонье" ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:13
2024-09-16T23:13
2024-09-16T23:17
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аксайский район
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар в ростовском садовом товариществе "Задонье" ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее представитель ГУМЧС сообщил, что трава горит в Аксайском районе на площади шесть тысяч квадратных метров, в СНТ "Задонье" из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов. Позже в ГУМЧС РФ по региону сообщили о ликвидации открытого горения."В ростовском садовом товариществе "Задонье" огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972841123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аксайский район
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аксайский район
Пожар в ростовском садовом товариществе потушили
МЧС: пожар в ростовском садовом товариществе "Задонье" потушили