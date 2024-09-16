https://ria.ru/20240916/pozhar-1973077120.html

Пожар в ростовском садовом товариществе потушили

Пожар в ростовском садовом товариществе потушили - РИА Новости, 16.09.2024

Пожар в ростовском садовом товариществе потушили

Пожар в ростовском садовом товариществе "Задонье" ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T23:13

2024-09-16T23:13

2024-09-16T23:17

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

аксайский район

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар в ростовском садовом товариществе "Задонье" ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее представитель ГУМЧС сообщил, что трава горит в Аксайском районе на площади шесть тысяч квадратных метров, в СНТ "Задонье" из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов. Позже в ГУМЧС РФ по региону сообщили о ликвидации открытого горения."В ростовском садовом товариществе "Задонье" огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972841123.html

россия

аксайский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аксайский район