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Пожар в ростовском садовом товариществе потушили - РИА Новости, 16.09.2024
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23:13 16.09.2024 (обновлено: 23:17 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/pozhar-1973077120.html
Пожар в ростовском садовом товариществе потушили
Пожар в ростовском садовом товариществе потушили - РИА Новости, 16.09.2024
Пожар в ростовском садовом товариществе потушили
Пожар в ростовском садовом товариществе "Задонье" ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:13
2024-09-16T23:17
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аксайский район
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар в ростовском садовом товариществе "Задонье" ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Ранее представитель ГУМЧС сообщил, что трава горит в Аксайском районе на площади шесть тысяч квадратных метров, в СНТ "Задонье" из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов. Позже в ГУМЧС РФ по региону сообщили о ликвидации открытого горения."В ростовском садовом товариществе "Задонье" огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972841123.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аксайский район
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аксайский район
Пожар в ростовском садовом товариществе потушили

МЧС: пожар в ростовском садовом товариществе "Задонье" потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар в ростовском садовом товариществе "Задонье" ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее представитель ГУМЧС сообщил, что трава горит в Аксайском районе на площади шесть тысяч квадратных метров, в СНТ "Задонье" из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов. Позже в ГУМЧС РФ по региону сообщили о ликвидации открытого горения.
«
"В ростовском садовом товариществе "Задонье" огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар в Ростовской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Для жителей домов, пострадавших от пожара в Ростовской области, открыли ПВР
15 сентября, 19:00
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Аксайский район
 
 
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