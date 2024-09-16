https://ria.ru/20240916/pozhar-1973057793.html
Первомайск в ЛНР остался без света из-за пожаров
Первомайск в ЛНР остался без света из-за пожаров - РИА Новости, 16.09.2024
Первомайск в ЛНР остался без света из-за пожаров
Город Первомайск в ЛНР обесточен в результате ландшафтных пожаров, сообщил в понедельник глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:15
2024-09-16T20:15
2024-09-16T20:15
жкх
первомайск
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лугансквода
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972748644_0:78:1135:716_1920x0_80_0_0_0381bbc5de95e5a168bc281fd0cbede8.jpg
ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Город Первомайск в ЛНР обесточен в результате ландшафтных пожаров, сообщил в понедельник глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "В ходе пожара на открытой местности повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате обесточен весь город Первомайск, без электроэнергии 20204 точки учёта", - сообщил мэр. Он пояснил, что отсутствие электроэнергии не позволяет сегодня осуществить подачу воды населению и является причиной частичного отсутствия интернета и мобильной связи. По словам Колягина, сотрудники территориального подразделения МЧС продолжают ликвидацию трех ландшафтных пожаров вблизи населенных пунктов округа, им помогают представители местных администраций и сотрудники предприятия "Лугансквода". "Специалисты ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" работают над восстановлением подачи электроэнергии", - добавил глава Первомайска. Ранее в понедельник главное управление МЧС РФ по ЛНР заявило, что за минувшие сутки в республике были ликвидированы 143 пожара. В ведомстве отметили, что за неделю в регионе потушено 604 пожара. Кроме того, до конца суток 16 сентября и в течение всего дня 17 сентября на территории республики ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности.
https://ria.ru/20240916/pozhar-1973011869.html
https://ria.ru/20240915/evakuatsiya-1972852139.html
первомайск
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972748644_161:0:1116:716_1920x0_80_0_0_d57c579d43ca66cd8ec8bacf8d55453e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, первомайск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лугансквода, происшествия
ЖКХ, Первомайск, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лугансквода, Происшествия
Первомайск в ЛНР остался без света из-за пожаров
Мэр Колягин: Первомайск в ЛНР обесточен из-за ландшафтных пожаров