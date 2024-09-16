https://ria.ru/20240916/pozhar-1973057793.html

Первомайск в ЛНР остался без света из-за пожаров

Первомайск в ЛНР остался без света из-за пожаров - РИА Новости, 16.09.2024

Первомайск в ЛНР остался без света из-за пожаров

Город Первомайск в ЛНР обесточен в результате ландшафтных пожаров, сообщил в понедельник глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:15

2024-09-16T20:15

2024-09-16T20:15

жкх

первомайск

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лугансквода

происшествия

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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Город Первомайск в ЛНР обесточен в результате ландшафтных пожаров, сообщил в понедельник глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "В ходе пожара на открытой местности повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате обесточен весь город Первомайск, без электроэнергии 20204 точки учёта", - сообщил мэр. Он пояснил, что отсутствие электроэнергии не позволяет сегодня осуществить подачу воды населению и является причиной частичного отсутствия интернета и мобильной связи. По словам Колягина, сотрудники территориального подразделения МЧС продолжают ликвидацию трех ландшафтных пожаров вблизи населенных пунктов округа, им помогают представители местных администраций и сотрудники предприятия "Лугансквода". "Специалисты ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" работают над восстановлением подачи электроэнергии", - добавил глава Первомайска. Ранее в понедельник главное управление МЧС РФ по ЛНР заявило, что за минувшие сутки в республике были ликвидированы 143 пожара. В ведомстве отметили, что за неделю в регионе потушено 604 пожара. Кроме того, до конца суток 16 сентября и в течение всего дня 17 сентября на территории республики ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1973011869.html

https://ria.ru/20240915/evakuatsiya-1972852139.html

первомайск

луганская народная республика

россия

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жкх, первомайск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лугансквода, происшествия