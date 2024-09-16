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Первомайск в ЛНР остался без света из-за пожаров - РИА Новости, 16.09.2024
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20:15 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/pozhar-1973057793.html
Первомайск в ЛНР остался без света из-за пожаров
Первомайск в ЛНР остался без света из-за пожаров - РИА Новости, 16.09.2024
Первомайск в ЛНР остался без света из-за пожаров
Город Первомайск в ЛНР обесточен в результате ландшафтных пожаров, сообщил в понедельник глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:15
2024-09-16T20:15
жкх
первомайск
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лугансквода
происшествия
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Город Первомайск в ЛНР обесточен в результате ландшафтных пожаров, сообщил в понедельник глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "В ходе пожара на открытой местности повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате обесточен весь город Первомайск, без электроэнергии 20204 точки учёта", - сообщил мэр. Он пояснил, что отсутствие электроэнергии не позволяет сегодня осуществить подачу воды населению и является причиной частичного отсутствия интернета и мобильной связи. По словам Колягина, сотрудники территориального подразделения МЧС продолжают ликвидацию трех ландшафтных пожаров вблизи населенных пунктов округа, им помогают представители местных администраций и сотрудники предприятия "Лугансквода". "Специалисты ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" работают над восстановлением подачи электроэнергии", - добавил глава Первомайска. Ранее в понедельник главное управление МЧС РФ по ЛНР заявило, что за минувшие сутки в республике были ликвидированы 143 пожара. В ведомстве отметили, что за неделю в регионе потушено 604 пожара. Кроме того, до конца суток 16 сентября и в течение всего дня 17 сентября на территории республики ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности.
https://ria.ru/20240916/pozhar-1973011869.html
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жкх, первомайск, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лугансквода, происшествия
ЖКХ, Первомайск, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лугансквода, Происшествия
Первомайск в ЛНР остался без света из-за пожаров

Мэр Колягин: Первомайск в ЛНР обесточен из-за ландшафтных пожаров

© ГУ МЧС России по ЛНР/TelegramЛиквидация пожара
Ликвидация пожара - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© ГУ МЧС России по ЛНР/Telegram
Ликвидация пожара. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Город Первомайск в ЛНР обесточен в результате ландшафтных пожаров, сообщил в понедельник глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
"В ходе пожара на открытой местности повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате обесточен весь город Первомайск, без электроэнергии 20204 точки учёта", - сообщил мэр.
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Он пояснил, что отсутствие электроэнергии не позволяет сегодня осуществить подачу воды населению и является причиной частичного отсутствия интернета и мобильной связи. По словам Колягина, сотрудники территориального подразделения МЧС продолжают ликвидацию трех ландшафтных пожаров вблизи населенных пунктов округа, им помогают представители местных администраций и сотрудники предприятия "Лугансквода".
"Специалисты ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" работают над восстановлением подачи электроэнергии", - добавил глава Первомайска.
Ранее в понедельник главное управление МЧС РФ по ЛНР заявило, что за минувшие сутки в республике были ликвидированы 143 пожара. В ведомстве отметили, что за неделю в регионе потушено 604 пожара. Кроме того, до конца суток 16 сентября и в течение всего дня 17 сентября на территории республики ожидается чрезвычайный пятый уровень пожароопасности.
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ЖКХПервомайскЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛуганскводаПроисшествия
 
 
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