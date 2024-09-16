https://ria.ru/20240916/pozhar-1973053381.html

Пожар в ростовском селе Александровка потушили

Пожар в ростовском селе Александровка потушили - РИА Новости, 16.09.2024

Пожар в ростовском селе Александровка потушили

Пожар в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:34

2024-09-16T19:34

2024-09-16T19:52

происшествия

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

азовский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Пожар в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."Полная ликвидация 19:00 мск", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области в 12:23 мск начался пожар. Загорелось сухая растительность, огонь с которой перешел на три строения. По данным ГУ МЧС РФ по региону, огнем были затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом, площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Позже появилась информация о локализации пожара в селе Александровка, а в 16:02 мск стало известно о ликвидации открытого горения на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По оперативным данным, к тушению пожара были привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники, уточнили в главке МЧС по Ростовской области.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1972974076.html

россия

ростовская область

азовский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азовский район