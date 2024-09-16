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Пожар в ростовском селе Александровка потушили - РИА Новости, 16.09.2024
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19:34 16.09.2024 (обновлено: 19:52 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/pozhar-1973053381.html
Пожар в ростовском селе Александровка потушили
Пожар в ростовском селе Александровка потушили - РИА Новости, 16.09.2024
Пожар в ростовском селе Александровка потушили
Пожар в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:34
2024-09-16T19:52
происшествия
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азовский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Пожар в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."Полная ликвидация 19:00 мск", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области в 12:23 мск начался пожар. Загорелось сухая растительность, огонь с которой перешел на три строения. По данным ГУ МЧС РФ по региону, огнем были затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом, площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Позже появилась информация о локализации пожара в селе Александровка, а в 16:02 мск стало известно о ликвидации открытого горения на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По оперативным данным, к тушению пожара были привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники, уточнили в главке МЧС по Ростовской области.
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россия
ростовская область
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происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азовский район
Происшествия, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Азовский район
Пожар в ростовском селе Александровка потушили

МЧС: пожар в селе Александровка Ростовской области полностью потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Пожар в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
«
"Полная ликвидация 19:00 мск", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области в 12:23 мск начался пожар. Загорелось сухая растительность, огонь с которой перешел на три строения. По данным ГУ МЧС РФ по региону, огнем были затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом, площадь пожара составляла 500 квадратных метров.
Позже появилась информация о локализации пожара в селе Александровка, а в 16:02 мск стало известно о ликвидации открытого горения на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По оперативным данным, к тушению пожара были привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники, уточнили в главке МЧС по Ростовской области.
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ПроисшествияРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Азовский район
 
 
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