https://ria.ru/20240916/pozhar-1973011869.html

Пожар в ЛНР перекинулся на село Валуйское

Пожар в ЛНР перекинулся на село Валуйское - РИА Новости, 16.09.2024

Пожар в ЛНР перекинулся на село Валуйское

Пожар в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР, где загорелась сухая растительность, перекинулся на село Валуйское, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:46

2024-09-16T16:46

2024-09-16T16:46

происшествия

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР, где загорелась сухая растительность, перекинулся на село Валуйское, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что отряд МЧС России, включающий 144 человек и 28 единиц техники, прибыл в ЛНР, где в ряде районов фиксируется опасная пожарная обстановка. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Станично-Луганском муниципальном округе Луганской Народной Республики... Произошло загорание сухой растительности с переходом на лесной массив. Огонь перекинулся на село Валуйское", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что тушение осложняет сильнейший порывистый ветер до 22 метров в секунду. К ликвидации привлечено более 80 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20240916/pozhary-1972907757.html

https://ria.ru/20240916/pozhar-1972977808.html

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)