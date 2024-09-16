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Пожар в ЛНР перекинулся на село Валуйское - РИА Новости, 16.09.2024
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16:46 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/pozhar-1973011869.html
Пожар в ЛНР перекинулся на село Валуйское
Пожар в ЛНР перекинулся на село Валуйское - РИА Новости, 16.09.2024
Пожар в ЛНР перекинулся на село Валуйское
Пожар в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР, где загорелась сухая растительность, перекинулся на село Валуйское, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:46
2024-09-16T16:46
происшествия
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР, где загорелась сухая растительность, перекинулся на село Валуйское, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что отряд МЧС России, включающий 144 человек и 28 единиц техники, прибыл в ЛНР, где в ряде районов фиксируется опасная пожарная обстановка. "Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Станично-Луганском муниципальном округе Луганской Народной Республики... Произошло загорание сухой растительности с переходом на лесной массив. Огонь перекинулся на село Валуйское", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что тушение осложняет сильнейший порывистый ветер до 22 метров в секунду. К ликвидации привлечено более 80 человек и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20240916/pozhary-1972907757.html
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происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ЛНР перекинулся на село Валуйское

Пожар в ЛНР, где загорелась сухая растительность, перекинулся на село Валуйское

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожарный автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР, где загорелась сухая растительность, перекинулся на село Валуйское, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что отряд МЧС России, включающий 144 человек и 28 единиц техники, прибыл в ЛНР, где в ряде районов фиксируется опасная пожарная обстановка.
Сотрудники МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар в Ростовской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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"Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Станично-Луганском муниципальном округе Луганской Народной Республики... Произошло загорание сухой растительности с переходом на лесной массив. Огонь перекинулся на село Валуйское", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что тушение осложняет сильнейший порывистый ветер до 22 метров в секунду. К ликвидации привлечено более 80 человек и 17 единиц техники.
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ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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