https://ria.ru/20240916/pozhar-1973003448.html
В ростовском селе Александровка ликвидировали открытое горение
В ростовском селе Александровка ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 16.09.2024
В ростовском селе Александровка ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано в селе Александровка Ростовской области на площади 1500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:15
2024-09-16T16:15
2024-09-16T16:58
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в селе Александровка Ростовской области на площади 1500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."16:02 мск ликвидация открытого горения на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области в 12:23 мск начался пожар. Загорелось сухая растительность, огонь с которой перешел на три строения. По данным ГУ МЧС РФ по региону, огнем были затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом, площадь пожара составляла пятьсот квадратных метров. Позже появилась информация о локализации пожара в селе Александровка.По оперативным данным, к тушению пожара были привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники, уточнили в главке МЧС по Ростовской области.
https://ria.ru/20240916/pozhar-1972974076.html
https://ria.ru/20240915/pozhar-1972865156.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В ростовском селе Александровка ликвидировали открытое горение
В селе Александровка ликвидировали открытое горение на площади 1500 квадратов