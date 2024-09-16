https://ria.ru/20240916/pozhar-1973003448.html

В ростовском селе Александровка ликвидировали открытое горение

В ростовском селе Александровка ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 16.09.2024

В ростовском селе Александровка ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировано в селе Александровка Ростовской области на площади 1500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:15

2024-09-16T16:15

2024-09-16T16:58

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в селе Александровка Ростовской области на площади 1500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."16:02 мск ликвидация открытого горения на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области в 12:23 мск начался пожар. Загорелось сухая растительность, огонь с которой перешел на три строения. По данным ГУ МЧС РФ по региону, огнем были затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом, площадь пожара составляла пятьсот квадратных метров. Позже появилась информация о локализации пожара в селе Александровка.По оперативным данным, к тушению пожара были привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники, уточнили в главке МЧС по Ростовской области.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1972974076.html

https://ria.ru/20240915/pozhar-1972865156.html

ростовская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область