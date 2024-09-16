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В ростовском селе Александровка ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 16.09.2024
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16:15 16.09.2024 (обновлено: 16:58 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/pozhar-1973003448.html
В ростовском селе Александровка ликвидировали открытое горение
В ростовском селе Александровка ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 16.09.2024
В ростовском селе Александровка ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано в селе Александровка Ростовской области на площади 1500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:15
2024-09-16T16:58
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в селе Александровка Ростовской области на площади 1500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."16:02 мск ликвидация открытого горения на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области в 12:23 мск начался пожар. Загорелось сухая растительность, огонь с которой перешел на три строения. По данным ГУ МЧС РФ по региону, огнем были затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом, площадь пожара составляла пятьсот квадратных метров. Позже появилась информация о локализации пожара в селе Александровка.По оперативным данным, к тушению пожара были привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники, уточнили в главке МЧС по Ростовской области.
https://ria.ru/20240916/pozhar-1972974076.html
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В ростовском селе Александровка ликвидировали открытое горение

В селе Александровка ликвидировали открытое горение на площади 1500 квадратов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль в Москве
Пожарный автомобиль в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в селе Александровка Ростовской области на площади 1500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"16:02 мск ликвидация открытого горения на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области в 12:23 мск начался пожар. Загорелось сухая растительность, огонь с которой перешел на три строения. По данным ГУ МЧС РФ по региону, огнем были затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом, площадь пожара составляла пятьсот квадратных метров. Позже появилась информация о локализации пожара в селе Александровка.
По оперативным данным, к тушению пожара были привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники, уточнили в главке МЧС по Ростовской области.
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