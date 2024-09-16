https://ria.ru/20240916/pozhar-1972996249.html
Пожар в ростовском селе Александровка локализовали
Пожар в ростовском селе Александровка локализовали - РИА Новости, 16.09.2024
Пожар в ростовском селе Александровка локализовали
Локализован пожар, разгоревшийся на площади 500 "квадратов" в селе Александровка Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:47
2024-09-16T15:47
2024-09-16T16:04
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Локализован пожар, разгоревшийся на площади 500 "квадратов" в селе Александровка Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону."15.08 мск пожар локализован", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в селе Александровка в 12.23 мск начался пожар: загорелось сухая растительность, огонь с которой перешел на три строения. По данным ГУМЧС РФ по региону, огнем были затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом.По оперативным данным, площадь пожара составляла 500 квадратных метра. К тушению пожара были привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20240916/pozhar-1972974076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
Пожар в ростовском селе Александровка локализовали
Пожар в ростовском селе Александровка локализовали на площади 500 квадратов