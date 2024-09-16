https://ria.ru/20240916/pozhar-1972996249.html

Пожар в ростовском селе Александровка локализовали

Пожар в ростовском селе Александровка локализовали - РИА Новости, 16.09.2024

Пожар в ростовском селе Александровка локализовали

Локализован пожар, разгоревшийся на площади 500 "квадратов" в селе Александровка Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:47

2024-09-16T15:47

2024-09-16T16:04

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Локализован пожар, разгоревшийся на площади 500 "квадратов" в селе Александровка Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону."15.08 мск пожар локализован", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в селе Александровка в 12.23 мск начался пожар: загорелось сухая растительность, огонь с которой перешел на три строения. По данным ГУМЧС РФ по региону, огнем были затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом.По оперативным данным, площадь пожара составляла 500 квадратных метра. К тушению пожара были привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1972974076.html

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россия

ростовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область