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Пожар в ростовском селе Александровка локализовали - РИА Новости, 16.09.2024
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15:47 16.09.2024 (обновлено: 16:04 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/pozhar-1972996249.html
Пожар в ростовском селе Александровка локализовали
Пожар в ростовском селе Александровка локализовали - РИА Новости, 16.09.2024
Пожар в ростовском селе Александровка локализовали
Локализован пожар, разгоревшийся на площади 500 "квадратов" в селе Александровка Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:47
2024-09-16T16:04
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Локализован пожар, разгоревшийся на площади 500 "квадратов" в селе Александровка Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону."15.08 мск пожар локализован", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в селе Александровка в 12.23 мск начался пожар: загорелось сухая растительность, огонь с которой перешел на три строения. По данным ГУМЧС РФ по региону, огнем были затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом.По оперативным данным, площадь пожара составляла 500 квадратных метра. К тушению пожара были привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20240916/pozhar-1972974076.html
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россия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
Пожар в ростовском селе Александровка локализовали

Пожар в ростовском селе Александровка локализовали на площади 500 квадратов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Локализован пожар, разгоревшийся на площади 500 "квадратов" в селе Александровка Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
"15.08 мск пожар локализован", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в селе Александровка в 12.23 мск начался пожар: загорелось сухая растительность, огонь с которой перешел на три строения. По данным ГУМЧС РФ по региону, огнем были затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом.
По оперативным данным, площадь пожара составляла 500 квадратных метра. К тушению пожара были привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская область
 
 
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