https://ria.ru/20240916/pozhar-1972974076.html

В ростовском селе на месте пожара в частном доме нашли тела двух человек

В ростовском селе на месте пожара в частном доме нашли тела двух человек - РИА Новости, 16.09.2024

В ростовском селе на месте пожара в частном доме нашли тела двух человек

Тела двух человек обнаружили на месте пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области, по предварительной информации, они погибли в результате... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:39

2024-09-16T14:39

2024-09-16T14:42

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

россия

азовский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Тела двух человек обнаружили на месте пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области, по предварительной информации, они погибли в результате отравления продуктами горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."В селе Александровка произошел техногенный пожар… В 13.40 мск поступила информация о том, что на месте пожара в частном доме обнаружены без сознания 2 человека", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о маломобильных мужчине и женщине. Сотрудники скорой помощи после проведенных реанимационных мероприятий констатировали смерть в результате отравления продуктами горения.Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области, личности и обстоятельства гибели устанавливаются, проводятся следственные мероприятия.Ранее сообщалось, что в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области тушат пожар на площади 500 квадратных метров, огонь с сухой травы перешел на 3 строения. К тушению пожара привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники, уточняли в ГУ МЧС РФ по региону.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1972880044.html

ростовская область

россия

азовский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, россия, азовский район