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В ростовском селе на месте пожара в частном доме нашли тела двух человек - РИА Новости, 16.09.2024
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14:39 16.09.2024 (обновлено: 14:42 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/pozhar-1972974076.html
В ростовском селе на месте пожара в частном доме нашли тела двух человек
В ростовском селе на месте пожара в частном доме нашли тела двух человек - РИА Новости, 16.09.2024
В ростовском селе на месте пожара в частном доме нашли тела двух человек
Тела двух человек обнаружили на месте пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области, по предварительной информации, они погибли в результате... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:39
2024-09-16T14:42
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
россия
азовский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Тела двух человек обнаружили на месте пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области, по предварительной информации, они погибли в результате отравления продуктами горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."В селе Александровка произошел техногенный пожар… В 13.40 мск поступила информация о том, что на месте пожара в частном доме обнаружены без сознания 2 человека", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о маломобильных мужчине и женщине. Сотрудники скорой помощи после проведенных реанимационных мероприятий констатировали смерть в результате отравления продуктами горения.Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области, личности и обстоятельства гибели устанавливаются, проводятся следственные мероприятия.Ранее сообщалось, что в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области тушат пожар на площади 500 квадратных метров, огонь с сухой травы перешел на 3 строения. К тушению пожара привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники, уточняли в ГУ МЧС РФ по региону.
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ростовская область
россия
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, россия, азовский район
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область, Россия, Азовский район
В ростовском селе на месте пожара в частном доме нашли тела двух человек

МЧС: на месте пожара в доме в ростовской Александровке селе нашли тела 2 человек

© МЧС России/TelegramТушение пожара в жилом доме
Тушение пожара в жилом доме - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в жилом доме. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Тела двух человек обнаружили на месте пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области, по предварительной информации, они погибли в результате отравления продуктами горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
«
"В селе Александровка произошел техногенный пожар… В 13.40 мск поступила информация о том, что на месте пожара в частном доме обнаружены без сознания 2 человека", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о маломобильных мужчине и женщине. Сотрудники скорой помощи после проведенных реанимационных мероприятий констатировали смерть в результате отравления продуктами горения.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области, личности и обстоятельства гибели устанавливаются, проводятся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области тушат пожар на площади 500 квадратных метров, огонь с сухой травы перешел на 3 строения. К тушению пожара привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники, уточняли в ГУ МЧС РФ по региону.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьРоссияАзовский район
 
 
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