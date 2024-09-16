https://ria.ru/20240916/pozhar-1972961316.html

В Ростовской области природный пожар перекинулся на строения

В Ростовской области природный пожар перекинулся на строения - РИА Новости, 16.09.2024

В Ростовской области природный пожар перекинулся на строения

Пожар тушат в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области на площади 500 квадратных метров, огонь с сухой травы перешел на три строения, сообщили в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:09

2024-09-16T14:09

2024-09-16T14:14

происшествия

ростовская область

азовский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Пожар тушат в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области на площади 500 квадратных метров, огонь с сухой травы перешел на три строения, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону."Азовский район, село Александровка, улица Таганрогская, 5, в 12:23 мск поступила информация о загорании сухой растительности с переходом на 3 строения", - говорится в сообщении.Уточняется, что на данный момент огнем затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом. По оперативным данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метра. К тушению пожара привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20240914/pozhar-1972757409.html

ростовская область

азовский район

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, азовский район, россия