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В Ростовской области природный пожар перекинулся на строения - РИА Новости, 16.09.2024
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14:09 16.09.2024 (обновлено: 14:14 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/pozhar-1972961316.html
В Ростовской области природный пожар перекинулся на строения
В Ростовской области природный пожар перекинулся на строения - РИА Новости, 16.09.2024
В Ростовской области природный пожар перекинулся на строения
Пожар тушат в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области на площади 500 квадратных метров, огонь с сухой травы перешел на три строения, сообщили в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:09
2024-09-16T14:14
происшествия
ростовская область
азовский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Пожар тушат в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области на площади 500 квадратных метров, огонь с сухой травы перешел на три строения, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону."Азовский район, село Александровка, улица Таганрогская, 5, в 12:23 мск поступила информация о загорании сухой растительности с переходом на 3 строения", - говорится в сообщении.Уточняется, что на данный момент огнем затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом. По оперативным данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метра. К тушению пожара привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники.
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происшествия, ростовская область, азовский район, россия
Происшествия, Ростовская область, Азовский район, Россия
В Ростовской области природный пожар перекинулся на строения

В Ростовской области пожар с сухой травы на 500 "квадратах" перешел на строения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. Пожар тушат в селе Александровка в Азовском районе Ростовской области на площади 500 квадратных метров, огонь с сухой травы перешел на три строения, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
«
"Азовский район, село Александровка, улица Таганрогская, 5, в 12:23 мск поступила информация о загорании сухой растительности с переходом на 3 строения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент огнем затронуты хозяйственная постройка, бесхозное строение и дом. По оперативным данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метра. К тушению пожара привлечены 27 спасателей и 10 единиц техники.
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ПроисшествияРостовская областьАзовский районРоссия
 
 
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