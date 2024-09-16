https://ria.ru/20240916/pozhar-1972887031.html

В Ростовской области ликвидировали пожар на рынке

В Ростовской области ликвидировали пожар на рынке - РИА Новости, 16.09.2024

В Ростовской области ликвидировали пожар на рынке

Пожар на рынке в Аксае в Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T07:15

2024-09-16T07:15

2024-09-16T07:23

происшествия

ростовская область

аксай

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар на рынке в Аксае в Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что в ростовском Аксае на площади 2000 квадратных метров горит рынок."Пожар на рынке в г. Аксай Ростовской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

ростовская область

аксай

россия

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2024

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происшествия, ростовская область, аксай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)