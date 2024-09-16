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В Ростовской области ликвидировали пожар на рынке
В Ростовской области ликвидировали пожар на рынке - РИА Новости, 16.09.2024
В Ростовской области ликвидировали пожар на рынке
Пожар на рынке в Аксае в Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T07:15
2024-09-16T07:15
2024-09-16T07:23
происшествия
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аксай
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пожар на рынке в Аксае в Ростовской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что в ростовском Аксае на площади 2000 квадратных метров горит рынок."Пожар на рынке в г. Аксай Ростовской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростовская область, аксай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Аксай, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области ликвидировали пожар на рынке
МЧС: на рынке в городе Аксай Ростовской области полностью ликвидировали пожар