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В Ростовской области локализовали пожар на рынке
В Ростовской области локализовали пожар на рынке - РИА Новости, 16.09.2024
В Ростовской области локализовали пожар на рынке
Огнеборцы МЧС локализовали пожар на рынке в Аксае в Ростовской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T04:48
2024-09-16T04:48
2024-09-16T04:48
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Огнеборцы МЧС локализовали пожар на рынке в Аксае в Ростовской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Пожар произошел на 2000 "квадратах". "Пожар на рынке в Аксае локализован. Предварительно, огнем повреждены 25 павильонов. На месте работают более 120 специалистов и 38 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.
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Происшествия, Аксай, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области локализовали пожар на рынке
МЧС: огнеборцы локализовали пожар на рынке в Аксае в Ростовской области