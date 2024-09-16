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В Ростовской области локализовали пожар на рынке

В Ростовской области локализовали пожар на рынке - РИА Новости, 16.09.2024

В Ростовской области локализовали пожар на рынке

Огнеборцы МЧС локализовали пожар на рынке в Аксае в Ростовской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T04:48

2024-09-16T04:48

2024-09-16T04:48

происшествия

аксай

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Огнеборцы МЧС локализовали пожар на рынке в Аксае в Ростовской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Пожар произошел на 2000 "квадратах". "Пожар на рынке в Аксае локализован. Предварительно, огнем повреждены 25 павильонов. На месте работают более 120 специалистов и 38 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

аксай

ростовская область

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, аксай, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)