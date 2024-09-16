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В Ростовской области загорелся рынок

В Ростовской области загорелся рынок - РИА Новости, 16.09.2024

В Ростовской области загорелся рынок

Огнеборцы МЧС тушат пожар на рынке в Аксае в Ростовской области на 2000 "квадратах", сообщило главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T04:28

2024-09-16T04:28

2024-09-16T04:34

происшествия

аксай

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Огнеборцы МЧС тушат пожар на рынке в Аксае в Ростовской области на 2000 "квадратах", сообщило главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале. "В Ростовской области огнеборцы МЧС России тушат рынок. В Аксае горят торговые павильоны на 2000 квадратных метрах. На месте работают 70 пожарных и 18 единиц техники", — говорится в сообщении министерства. Ведомство отметило, что дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

аксай

ростовская область

россия

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происшествия, аксай, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)