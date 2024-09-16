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В Ростовской области загорелся рынок
В Ростовской области загорелся рынок - РИА Новости, 16.09.2024
В Ростовской области загорелся рынок
Огнеборцы МЧС тушат пожар на рынке в Аксае в Ростовской области на 2000 "квадратах", сообщило главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T04:28
2024-09-16T04:28
2024-09-16T04:34
происшествия
аксай
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Огнеборцы МЧС тушат пожар на рынке в Аксае в Ростовской области на 2000 "квадратах", сообщило главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале. "В Ростовской области огнеборцы МЧС России тушат рынок. В Аксае горят торговые павильоны на 2000 квадратных метрах. На месте работают 70 пожарных и 18 единиц техники", — говорится в сообщении министерства. Ведомство отметило, что дальнейшая информация уточняется.
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Происшествия, Аксай, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области загорелся рынок
МЧС: в Ростовской области загорелся рынок на 2000 квадратных метрах