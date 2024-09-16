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В Ростовском садовом товариществе ликвидировали открытое горение
В Ростовском садовом товариществе ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 16.09.2024
В Ростовском садовом товариществе ликвидировали открытое горение
Открытое горение в ростовском садовом товариществе "Задонье" ликвидировано, сообщает главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T04:10
2024-09-16T04:10
2024-09-16T04:14
происшествия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Открытое горение в ростовском садовом товариществе "Задонье" ликвидировано, сообщает главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале.Ранее представитель ГУМЧС сообщил, что трава горит в Аксайском районе на площади 6 тысяч квадратных метров, в СНТ "Задонье" из-за штормового ветра огонь с травы перешел на 15 частных домов."В ростовском садовом товариществе "Задонье" пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, аксайский район
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Аксайский район
В Ростовском садовом товариществе ликвидировали открытое горение
МЧС: в ростовском садовом товариществе "Задонье" ликвидировали открытое горение