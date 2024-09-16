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Власти рассказали о состоянии пострадавшей при обстреле Белгорода - РИА Новости, 16.09.2024
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09:20 16.09.2024 (обновлено: 09:43 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/postradavshaya-1972897585.html
Власти рассказали о состоянии пострадавшей при обстреле Белгорода
Власти рассказали о состоянии пострадавшей при обстреле Белгорода - РИА Новости, 16.09.2024
Власти рассказали о состоянии пострадавшей при обстреле Белгорода
Пострадавшая при обстреле Белгорода женщина находится в операционной, у нее травмы поражения рук и ног, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:20
2024-09-16T09:43
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Пострадавшая при обстреле Белгорода женщина находится в операционной, у нее травмы поражения рук и ног, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников на оперативном совещании, трансляция которого ведется в социальной сети "ВКонтакте".Как сообщал утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения. По предварительной информации, ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии."Одна крайне тяжелая женщина… в настоящее время в операционной. Там травматические поражения верхних и нижних конечностей. Верхняя конечность, скорее всего, будет ампутирована… Была остановка сердца, проводились реанимационные мероприятия, успешно", - рассказал Иконников на совещании.
https://ria.ru/20240916/kvartira-1972894187.html
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белгород, происшествия
Белгород, Происшествия
Власти рассказали о состоянии пострадавшей при обстреле Белгорода

Пострадавшая при Белгорода женщина находится в операционной

© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : РИА Новости
Последствия обстрела Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Пострадавшая при обстреле Белгорода женщина находится в операционной, у нее травмы поражения рук и ног, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников на оперативном совещании, трансляция которого ведется в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщал утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения. По предварительной информации, ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
"Одна крайне тяжелая женщина… в настоящее время в операционной. Там травматические поражения верхних и нижних конечностей. Верхняя конечность, скорее всего, будет ампутирована… Была остановка сердца, проводились реанимационные мероприятия, успешно", - рассказал Иконников на совещании.
Очевидец рассказал, что в белгородской квартире, куда попал снаряд ВСУ, никто не проживал - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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