https://ria.ru/20240916/postradavshaya-1972897585.html

Власти рассказали о состоянии пострадавшей при обстреле Белгорода

Власти рассказали о состоянии пострадавшей при обстреле Белгорода - РИА Новости, 16.09.2024

Власти рассказали о состоянии пострадавшей при обстреле Белгорода

Пострадавшая при обстреле Белгорода женщина находится в операционной, у нее травмы поражения рук и ног, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T09:20

2024-09-16T09:20

2024-09-16T09:43

белгород

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Пострадавшая при обстреле Белгорода женщина находится в операционной, у нее травмы поражения рук и ног, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников на оперативном совещании, трансляция которого ведется в социальной сети "ВКонтакте".Как сообщал утром в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения. По предварительной информации, ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии."Одна крайне тяжелая женщина… в настоящее время в операционной. Там травматические поражения верхних и нижних конечностей. Верхняя конечность, скорее всего, будет ампутирована… Была остановка сердца, проводились реанимационные мероприятия, успешно", - рассказал Иконников на совещании.

https://ria.ru/20240916/kvartira-1972894187.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия