Попова рассказала Путину о разработке лаборатории на базе вертолета
Попова рассказала Путину о разработке мобильной лаборатории со съемными модулями
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о разработке мобильной лаборатории со съемными модулями на базе вертолета "Ка".
Глава государства в понедельник провел встречу с главой Роспотребнадзора. На встрече Попова рассказала президенту о работе мобильных лабораторий.
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"Владимир Владимирович, вот, если позволите презентовать вам то, над чем мы работаем сейчас. Учитывая, что дороги это дороги, а потребность высокая, сегодня вместе с "Ростехом", вместе с "Вертолетами России" мы разрабатываем такую же хорошо защищенную и высокопроизводительную лабораторию со съемными модулями на базе нашего вертолета "Ка". Очень надеемся, что в течение ближайших трех лет сможем вам показать его уже работающим", - рассказала Попова.
Она добавила, что лаборатория сможет обеспечить безопасность в разных точках России, а также за рубежом.
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