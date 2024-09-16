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Попова рассказала Путину о разработке лаборатории на базе вертолета - РИА Новости, 16.09.2024
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14:49 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/popova-1972978849.html
Попова рассказала Путину о разработке лаборатории на базе вертолета
Попова рассказала Путину о разработке лаборатории на базе вертолета - РИА Новости, 16.09.2024
Попова рассказала Путину о разработке лаборатории на базе вертолета
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о разработке мобильной лаборатории со съемными модулями на базе вертолета "Ка". РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:49
2024-09-16T14:49
общество
россия
анна попова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вертолеты россии
технологии
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о разработке мобильной лаборатории со съемными модулями на базе вертолета "Ка". Глава государства в понедельник провел встречу с главой Роспотребнадзора. На встрече Попова рассказала президенту о работе мобильных лабораторий. "Владимир Владимирович, вот, если позволите презентовать вам то, над чем мы работаем сейчас. Учитывая, что дороги это дороги, а потребность высокая, сегодня вместе с "Ростехом", вместе с "Вертолетами России" мы разрабатываем такую же хорошо защищенную и высокопроизводительную лабораторию со съемными модулями на базе нашего вертолета "Ка". Очень надеемся, что в течение ближайших трех лет сможем вам показать его уже работающим", - рассказала Попова. Она добавила, что лаборатория сможет обеспечить безопасность в разных точках России, а также за рубежом.
https://ria.ru/20240916/putin-1972975037.html
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общество, россия, анна попова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вертолеты россии, технологии
Общество, Россия, Анна Попова, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вертолеты России, Технологии
Попова рассказала Путину о разработке лаборатории на базе вертолета

Попова рассказала Путину о разработке мобильной лаборатории со съемными модулями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о разработке мобильной лаборатории со съемными модулями на базе вертолета "Ка".
Глава государства в понедельник провел встречу с главой Роспотребнадзора. На встрече Попова рассказала президенту о работе мобильных лабораторий.
«
"Владимир Владимирович, вот, если позволите презентовать вам то, над чем мы работаем сейчас. Учитывая, что дороги это дороги, а потребность высокая, сегодня вместе с "Ростехом", вместе с "Вертолетами России" мы разрабатываем такую же хорошо защищенную и высокопроизводительную лабораторию со съемными модулями на базе нашего вертолета "Ка". Очень надеемся, что в течение ближайших трех лет сможем вам показать его уже работающим", - рассказала Попова.
Она добавила, что лаборатория сможет обеспечить безопасность в разных точках России, а также за рубежом.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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ОбществоРоссияАнна ПоповаВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вертолеты РоссииТехнологии
 
 
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