https://ria.ru/20240916/popova-1972978849.html

Попова рассказала Путину о разработке лаборатории на базе вертолета

Попова рассказала Путину о разработке лаборатории на базе вертолета - РИА Новости, 16.09.2024

Попова рассказала Путину о разработке лаборатории на базе вертолета

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о разработке мобильной лаборатории со съемными модулями на базе вертолета "Ка". РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:49

2024-09-16T14:49

2024-09-16T14:49

общество

россия

анна попова

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вертолеты россии

технологии

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о разработке мобильной лаборатории со съемными модулями на базе вертолета "Ка". Глава государства в понедельник провел встречу с главой Роспотребнадзора. На встрече Попова рассказала президенту о работе мобильных лабораторий. "Владимир Владимирович, вот, если позволите презентовать вам то, над чем мы работаем сейчас. Учитывая, что дороги это дороги, а потребность высокая, сегодня вместе с "Ростехом", вместе с "Вертолетами России" мы разрабатываем такую же хорошо защищенную и высокопроизводительную лабораторию со съемными модулями на базе нашего вертолета "Ка". Очень надеемся, что в течение ближайших трех лет сможем вам показать его уже работающим", - рассказала Попова. Она добавила, что лаборатория сможет обеспечить безопасность в разных точках России, а также за рубежом.

https://ria.ru/20240916/putin-1972975037.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, анна попова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вертолеты россии, технологии