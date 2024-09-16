https://ria.ru/20240916/pokushenie-1973028476.html

Началось слушание по делу о втором покушении на Трампа

Началось слушание по делу о втором покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

Началось слушание по делу о втором покушении на Трампа

Во Флориде начался суд по делу о втором покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, на слушание привели подозреваемого в совершении нападения Райана... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:30

2024-09-16T17:30

2024-09-16T18:54

повторное покушение на трампа

флорида

в мире

сша

украина

камала харрис

дональд трамп

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972948840_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_30bcb8137eecd83b8c5cd797a6c90f79.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Во Флориде начался суд по делу о втором покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, на слушание привели подозреваемого в совершении нападения Райана Уэсли Раута, сообщил телеканал CNN из зала суда.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании."Раут одет в темную тюремную форму, его ноги и руки связаны", - сообщил телеканал.Вместе с тем обвинения ему еще предъявлены не были, он был задержан в воскресенье после неудачной попытки скрыться на автомобиле.Конгрессвумен Маджори Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Информацию о посещении Раутом Украины и его заинтересованности темой конфликта подтвердил сын подозреваемого.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240916/tramp-1972903657.html

флорида

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

повторное покушение на трампа, флорида, в мире, сша, украина, камала харрис, дональд трамп, фбр, ак-47