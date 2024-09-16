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Началось слушание по делу о втором покушении на Трампа
Началось слушание по делу о втором покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Началось слушание по делу о втором покушении на Трампа
Во Флориде начался суд по делу о втором покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, на слушание привели подозреваемого в совершении нападения Райана... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:30
2024-09-16T17:30
2024-09-16T18:54
повторное покушение на трампа
флорида
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камала харрис
дональд трамп
фбр
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Во Флориде начался суд по делу о втором покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, на слушание привели подозреваемого в совершении нападения Райана Уэсли Раута, сообщил телеканал CNN из зала суда.Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании."Раут одет в темную тюремную форму, его ноги и руки связаны", - сообщил телеканал.Вместе с тем обвинения ему еще предъявлены не были, он был задержан в воскресенье после неудачной попытки скрыться на автомобиле.Конгрессвумен Маджори Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Информацию о посещении Раутом Украины и его заинтересованности темой конфликта подтвердил сын подозреваемого.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240916/tramp-1972903657.html
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повторное покушение на трампа, флорида, в мире, сша, украина, камала харрис, дональд трамп, фбр, ак-47
Повторное покушение на Трампа, Флорида, В мире, США, Украина, Камала Харрис, Дональд Трамп, ФБР, АК-47
Началось слушание по делу о втором покушении на Трампа
Подозреваемый во втором покушении на Трампа предстал перед судом во Флориде