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Спикер палаты представителей США призвал спецслужбы усилить охрану Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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17:19 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1973021692.html
Спикер палаты представителей США призвал спецслужбы усилить охрану Трампа
Спикер палаты представителей США призвал спецслужбы усилить охрану Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Спикер палаты представителей США призвал спецслужбы усилить охрану Трампа
Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон в понедельник призвал спецслужбы США выделить еще больше охраны для его однопартийца и бывшего... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:19
2024-09-16T17:19
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон в понедельник призвал спецслужбы США выделить еще больше охраны для его однопартийца и бывшего президента США Дональда Трампа в свете очередной попытки покушения. "Трамп нуждается в наибольшем охвате (охраны - ред.), чем кто-либо другой. На него нападают больше всего, ему больше всего угрожают, даже, вероятно, больше, чем когда он был в Овальном кабинете… Поэтому мы требуем в палате представителей, чтобы у него были все доступные средства, и мы предоставим больше, если это необходимо. Я не думаю, что это проблема финансирования. Я думаю, что это распределение рабочей силы", - заявил Джонсон телеканалу Fox News. В то же время исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу планирует оставаться во Флориде, где было совершено покушение на Трампа, на неопределенный срок - пока идет расследование, об этом сообщил представитель ведомства. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. После провала по обеспечению безопасности Трампа во время первой попытки покушения, в Секретной службе началась череда отставок, начиная с бывшей главы ведомства Кимберли Читл.
https://ria.ru/20240916/bayden-1973009615.html
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в мире, сша, флорида, майк джонсон, дональд трамп, фбр, ак-47, пенсильвания
В мире, США, Флорида, Майк Джонсон, Дональд Трамп, ФБР, АК-47, Пенсильвания
Спикер палаты представителей США призвал спецслужбы усилить охрану Трампа

Майк Джонсон призвал спецслужбы усилить охрану Трампа после покушения

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборных дебатах с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон в понедельник призвал спецслужбы США выделить еще больше охраны для его однопартийца и бывшего президента США Дональда Трампа в свете очередной попытки покушения.
"Трамп нуждается в наибольшем охвате (охраны - ред.), чем кто-либо другой. На него нападают больше всего, ему больше всего угрожают, даже, вероятно, больше, чем когда он был в Овальном кабинете… Поэтому мы требуем в палате представителей, чтобы у него были все доступные средства, и мы предоставим больше, если это необходимо. Я не думаю, что это проблема финансирования. Я думаю, что это распределение рабочей силы", - заявил Джонсон телеканалу Fox News.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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В то же время исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу планирует оставаться во Флориде, где было совершено покушение на Трампа, на неопределенный срок - пока идет расследование, об этом сообщил представитель ведомства.
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
После провала по обеспечению безопасности Трампа во время первой попытки покушения, в Секретной службе началась череда отставок, начиная с бывшей главы ведомства Кимберли Читл.
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В миреСШАФлоридаМайк ДжонсонДональд ТрампФБРАК-47Пенсильвания
 
 
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