https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972935882.html

Песков прокомментировал повторное покушение на Трампа

Песков прокомментировал повторное покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024

Песков прокомментировал повторное покушение на Трампа

Связь подозреваемого в совершении покушения на убийство кандидата на пост главы страны Дональда Трампа с Украиной является заботой Вашингтона, а не Москвы,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:38

2024-09-16T12:38

2024-09-16T12:38

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Связь подозреваемого в совершении покушения на убийство кандидата на пост главы страны Дональда Трампа с Украиной является заботой Вашингтона, а не Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По информации телеканала Fox News, по делу о покушении на Дональда Трампа задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Официально эта информация не была подтверждена. "Здесь надо думать не нам, здесь надо думать специальным службам США. В любом случае, игра с огнем имеет свои последствия, поэтому прежде всего, это должно быть большой заботой и головной болью для специальных служб США", - сказал Песков на брифинге, комментируя связи подозреваемого в совершении покушения на Трампа с Украиной. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972929651.html

https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972912263.html

https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972926745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа