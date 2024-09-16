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Против подозреваемого в покушении на Трампа заводили более ста дел - РИА Новости, 16.09.2024
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12:03 16.09.2024 (обновлено: 13:28 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972926745.html
Против подозреваемого в покушении на Трампа заводили более ста дел
Против подозреваемого в покушении на Трампа заводили более ста дел - РИА Новости, 16.09.2024
Против подозреваемого в покушении на Трампа заводили более ста дел
Более сотни уголовных дел было заведено в отношении Райана Уэсли Раута, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:03
2024-09-16T13:28
в мире
сша
северная каролина
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
фбр
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более сотни уголовных дел было заведено в отношении Райана Уэсли Раута, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональда Трампа, в штате Северная Каролина, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебные документы. "Судебные документы показывают, что против Райана Рута в Северной Каролине было возбуждено более 100 уголовных дел", - говорится в публикации на сайте телеканала. NBC News отмечает, что точный исход каждого уголовного дела на данный момент уточнить пока не удалось. Кроме того, телеканал не отмечает, за какой период ведет подсчет его дел. Ранее газета New York Times писала о том, что Раут также говорил о подкупе чиновников, подделке паспортов и использовании американского военного самолета для отправки афганских военных на Украину для службы в ВСУ. Телеканал Fox 8 со ссылкой на бывшую соседку Раута сообщал о том, что он держал дома много огнестрельного оружия и вызывал страх у соседей. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972912263.html
https://ria.ru/20240916/tramp-1972903333.html
сша
северная каролина
украина
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в мире, сша, северная каролина, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Северная Каролина, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Против подозреваемого в покушении на Трампа заводили более ста дел

Против подозреваемого в покушении на Трампа заводили более ста дел в одном штате

© Фото : соцсетиЗадержанный Райан Уэсли Раут
Задержанный Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Задержанный Райан Уэсли Раут
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более сотни уголовных дел было заведено в отношении Райана Уэсли Раута, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональда Трампа, в штате Северная Каролина, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебные документы.
"Судебные документы показывают, что против Райана Рута в Северной Каролине было возбуждено более 100 уголовных дел", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа вербовал афганцев для ВСУ, пишут СМИ
Вчера, 10:47
NBC News отмечает, что точный исход каждого уголовного дела на данный момент уточнить пока не удалось. Кроме того, телеканал не отмечает, за какой период ведет подсчет его дел.
Ранее газета New York Times писала о том, что Раут также говорил о подкупе чиновников, подделке паспортов и использовании американского военного самолета для отправки афганских военных на Украину для службы в ВСУ. Телеканал Fox 8 со ссылкой на бывшую соседку Раута сообщал о том, что он держал дома много огнестрельного оружия и вызывал страх у соседей.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ узнали подробности покушения на Трампа
Вчера, 10:02
 
В миреСШАСеверная КаролинаУкраинаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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