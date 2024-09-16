https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972926745.html

Против подозреваемого в покушении на Трампа заводили более ста дел

Против подозреваемого в покушении на Трампа заводили более ста дел - РИА Новости, 16.09.2024

Против подозреваемого в покушении на Трампа заводили более ста дел

Более сотни уголовных дел было заведено в отношении Райана Уэсли Раута, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:03

2024-09-16T12:03

2024-09-16T13:28

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ак-47

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более сотни уголовных дел было заведено в отношении Райана Уэсли Раута, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональда Трампа, в штате Северная Каролина, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебные документы. "Судебные документы показывают, что против Райана Рута в Северной Каролине было возбуждено более 100 уголовных дел", - говорится в публикации на сайте телеканала. NBC News отмечает, что точный исход каждого уголовного дела на данный момент уточнить пока не удалось. Кроме того, телеканал не отмечает, за какой период ведет подсчет его дел. Ранее газета New York Times писала о том, что Раут также говорил о подкупе чиновников, подделке паспортов и использовании американского военного самолета для отправки афганских военных на Украину для службы в ВСУ. Телеканал Fox 8 со ссылкой на бывшую соседку Раута сообщал о том, что он держал дома много огнестрельного оружия и вызывал страх у соседей. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972912263.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1972903333.html

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северная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, северная каролина, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа