https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972912263.html
Подозреваемый в покушении на Трампа вербовал афганцев для ВСУ, пишут СМИ
Подозреваемый в покушении на Трампа вербовал афганцев для ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа вербовал афганцев для ВСУ, пишут СМИ
Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:47
2024-09-16T10:47
2024-09-16T10:47
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональда Трампа, говорил о подкупе чиновников, подделке паспортов и использовании американского военного самолета для отправки афганских военных на Украину для службы в ВСУ, сообщает New York Times. "Раут, который провел некоторое время на Украине, пытаясь собрать поддержку для войны, искал рекрутов среди афганских солдат, которые сбежали от "Талибана"*... Он говорил о подкупе коррумпированных чиновников, подделке паспортов и о том, что сделает все, что угодно, чтобы привезти свои афганские кадры на Украину... В какой-то момент он заговорил об организации американского военного самолета из Ирака до Польши с афганскими беженцами, желающими воевать", - пишет журналист американского издания, который общался с ним по телефону год назад. Раут сообщил своему собеседнику из New York Times, что сам он никогда не участвовал в боевых действиях на Украине, так как был слишком стар и не имел военного опыта, называл себя гражданским. Раут также заявил, что уже составил список из сотен афганцев, которых хотел тем или иным способом перевезти, и готовился встретиться с американскими конгрессменами, чтобы обсудить Украину. О том, состоялась ли встреча, изданию неизвестно. Журналист отмечает, что все его идеи "звучали смехотворно и таковыми и являлись", хотя голос Раута "говорил о другом", и утверждает, что у него "не было реального способа достичь своих целей". Тем не менее, как вспоминает автор материала, Раут "был готов поддержать военные усилия Украины, чего бы ему это не стоило". Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240916/tramp-1972906734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, ирак, дональд трамп, вооруженные силы украины, талибан, оон, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, Украина, США, Ирак, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Талибан, ООН, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Подозреваемый в покушении на Трампа вербовал афганцев для ВСУ, пишут СМИ
NYT: подозреваемый в покушении на Трампа вербовал афганцев для отправки в ВСУ
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Райан Уэсли Раут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональда Трампа, говорил о подкупе чиновников, подделке паспортов и использовании американского военного самолета для отправки афганских военных на Украину для службы в ВСУ, сообщает New York Times.
"Раут, который провел некоторое время на Украине, пытаясь собрать поддержку для войны, искал рекрутов среди афганских солдат, которые сбежали от "Талибана
"*... Он говорил о подкупе коррумпированных чиновников, подделке паспортов и о том, что сделает все, что угодно, чтобы привезти свои афганские кадры на Украину... В какой-то момент он заговорил об организации американского военного самолета из Ирака
до Польши
с афганскими беженцами, желающими воевать", - пишет журналист американского издания, который общался с ним по телефону год назад.
Раут сообщил своему собеседнику из New York Times, что сам он никогда не участвовал в боевых действиях на Украине, так как был слишком стар и не имел военного опыта, называл себя гражданским. Раут также заявил, что уже составил список из сотен афганцев, которых хотел тем или иным способом перевезти, и готовился встретиться с американскими конгрессменами, чтобы обсудить Украину. О том, состоялась ли встреча, изданию неизвестно.
Журналист отмечает, что все его идеи "звучали смехотворно и таковыми и являлись", хотя голос Раута "говорил о другом", и утверждает, что у него "не было реального способа достичь своих целей". Тем не менее, как вспоминает автор материала, Раут "был готов поддержать военные усилия Украины, чего бы ему это не стоило".
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде
, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат А
К-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР
, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность