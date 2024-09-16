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В США рассказали о подозреваемом в покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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02:09 16.09.2024 (обновлено: 03:16 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/pokushenie-1972875074.html
В США рассказали о подозреваемом в покушении на Трампа
В США рассказали о подозреваемом в покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
В США рассказали о подозреваемом в покушении на Трампа
Райан Раут, предположительно, причастный ко второму покушению на экс-президента США Дональда Трампа был "одержим" конфликтом на Украине, написала конгрессвумен... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T02:09
2024-09-16T03:16
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
марджори тейлор грин
фбр
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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Райан Раут, предположительно, причастный ко второму покушению на экс-президента США Дональда Трампа был "одержим" конфликтом на Украине, написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что "подозреваемый во втором покушении на бывшего президента Дональда Трампа был идентифицирован как Райан Уэсли Раут"."Трамп неоднократно заявлял, что положит конец войне на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Раут. Люди публикуют эти фотографии. Это тот самый потенциальный убийца? Если это так, то он одержим войной на Украине, которая финансируется США", — написала Грин. Конгрессвумен опубликовала скриншоты со страницы Раута в соцсети. На одном из них он позирует на главной киевской площади — майдане Незалежности (площадь Независимости). На этом фоне пользователи соцсетей отыскали мужчину, предположительно, причастного к инциденту. Судя по фотографиям Раута в социальных сетях, он является активным сторонником Украины и, вероятно, пытался вербовать людей для участия в боевых действиях на стороне Киева. Официально эта информация не подтверждена. Сын политика Дональд Трамп–младший также обратил внимание на публикации в соцсети Раута, в которых предполагаемый злоумышленник признается, что собирается "сражаться и умереть за Украину". &quot;Похоже, этот психопат проводит много времени за просмотром левой пропаганды&quot;, — написал сын Трампа в соцсети X.Стрельба произошла в воскресенье у гольф-глуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
https://ria.ru/20240916/tramp-1972873437.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, марджори тейлор грин, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
В США рассказали о подозреваемом в покушении на Трампа

Грин: подозреваемый в покушении на Трампа был одержим конфликтом на Украине

© AP Photo / Stephanie MatatПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Stephanie Matat
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Райан Раут, предположительно, причастный ко второму покушению на экс-президента США Дональда Трампа был "одержим" конфликтом на Украине, написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что "подозреваемый во втором покушении на бывшего президента Дональда Трампа был идентифицирован как Райан Уэсли Раут".
"Трамп неоднократно заявлял, что положит конец войне на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Раут. Люди публикуют эти фотографии. Это тот самый потенциальный убийца? Если это так, то он одержим войной на Украине, которая финансируется США", — написала Грин.
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01:19
Конгрессвумен опубликовала скриншоты со страницы Раута в соцсети. На одном из них он позирует на главной киевской площади — майдане Незалежности (площадь Независимости).
На этом фоне пользователи соцсетей отыскали мужчину, предположительно, причастного к инциденту. Судя по фотографиям Раута в социальных сетях, он является активным сторонником Украины и, вероятно, пытался вербовать людей для участия в боевых действиях на стороне Киева. Официально эта информация не подтверждена.
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Сын политика Дональд Трамп–младший также обратил внимание на публикации в соцсети Раута, в которых предполагаемый злоумышленник признается, что собирается "сражаться и умереть за Украину".
«

"Похоже, этот психопат проводит много времени за просмотром левой пропаганды", — написал сын Трампа в соцсети X.

Стрельба произошла в воскресенье у гольф-глуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампМарджори Тейлор ГринФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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