Подросток, готовивший массовое убийство в школе в Армавире, получил срок
Готовивший теракт в школе в Армавире подросток получил три года колонии
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Подросток, готовивший массовое убийство в школе Армавира на Кубани, осужден на 3 года воспитательной колонии, сообщили в Telegram-канале пресс-службы объединенных судов региона.
Установлено, что в мае прошлого года 16-летний подросток решил совершить убийство учеников начальных классов в армавирской школе. Он подготовил смесь для "коктейля Молотова", соорудил взрывное устройство и приобрел два ножа. Однако осуществить задуманное ему не удалось, действия подростка пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Несовершеннолетнему вменили ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится пресс-службы судов.
Приговор в законную силу не вступил.