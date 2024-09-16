https://ria.ru/20240916/podrostok-1973002973.html

Подросток, готовивший массовое убийство в школе в Армавире, получил срок

Подросток, готовивший массовое убийство в школе в Армавире, получил срок - РИА Новости, 16.09.2024

Подросток, готовивший массовое убийство в школе в Армавире, получил срок

Подросток, готовивший массовое убийство в школе Армавира на Кубани, осужден на 3 года воспитательной колонии, сообщили в Telegram-канале пресс-службы... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:10

2024-09-16T16:10

2024-09-16T16:10

происшествия

армавир

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Подросток, готовивший массовое убийство в школе Армавира на Кубани, осужден на 3 года воспитательной колонии, сообщили в Telegram-канале пресс-службы объединенных судов региона. Установлено, что в мае прошлого года 16-летний подросток решил совершить убийство учеников начальных классов в армавирской школе. Он подготовил смесь для "коктейля Молотова", соорудил взрывное устройство и приобрел два ножа. Однако осуществить задуманное ему не удалось, действия подростка пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Несовершеннолетнему вменили ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). "Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится пресс-службы судов. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972983721.html

https://ria.ru/20240914/napadeniya-1972708315.html

армавир

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, армавир, россия, краснодарский край