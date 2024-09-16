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Подросток, готовивший массовое убийство в школе в Армавире, получил срок - РИА Новости, 16.09.2024
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16:10 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/podrostok-1973002973.html
Подросток, готовивший массовое убийство в школе в Армавире, получил срок
Подросток, готовивший массовое убийство в школе в Армавире, получил срок - РИА Новости, 16.09.2024
Подросток, готовивший массовое убийство в школе в Армавире, получил срок
Подросток, готовивший массовое убийство в школе Армавира на Кубани, осужден на 3 года воспитательной колонии, сообщили в Telegram-канале пресс-службы... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:10
2024-09-16T16:10
происшествия
армавир
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СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Подросток, готовивший массовое убийство в школе Армавира на Кубани, осужден на 3 года воспитательной колонии, сообщили в Telegram-канале пресс-службы объединенных судов региона. Установлено, что в мае прошлого года 16-летний подросток решил совершить убийство учеников начальных классов в армавирской школе. Он подготовил смесь для "коктейля Молотова", соорудил взрывное устройство и приобрел два ножа. Однако осуществить задуманное ему не удалось, действия подростка пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Несовершеннолетнему вменили ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). "Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится пресс-службы судов. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972983721.html
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происшествия, армавир, россия, краснодарский край
Происшествия, Армавир, Россия, Краснодарский край
Подросток, готовивший массовое убийство в школе в Армавире, получил срок

Готовивший теракт в школе в Армавире подросток получил три года колонии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Подросток, готовивший массовое убийство в школе Армавира на Кубани, осужден на 3 года воспитательной колонии, сообщили в Telegram-канале пресс-службы объединенных судов региона.
Установлено, что в мае прошлого года 16-летний подросток решил совершить убийство учеников начальных классов в армавирской школе. Он подготовил смесь для "коктейля Молотова", соорудил взрывное устройство и приобрел два ножа. Однако осуществить задуманное ему не удалось, действия подростка пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Несовершеннолетнему вменили ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
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"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится пресс-службы судов.
Приговор в законную силу не вступил.
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