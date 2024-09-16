https://ria.ru/20240916/podpiski-1972890154.html

Володин предложил законодательно урегулировать услуги цифровых подписок

Володин предложил законодательно урегулировать услуги цифровых подписок - РИА Новости, 16.09.2024

Володин предложил законодательно урегулировать услуги цифровых подписок

Необходимо законодательно урегулировать предоставление услуг цифровых подписок и защитить права людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:11

2024-09-16T08:11

2024-09-16T08:17

общество

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Необходимо законодательно урегулировать предоставление услуг цифровых подписок и защитить права людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Необходимо законодательно урегулировать предоставление таких услуг и защитить права пользователей", - сообщил Володин.Он отметил, что на этой неделе в Госдуме будет рассматриваться законопроект, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан."Предлагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. Сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода", - добавил спикер Госдумы.По его словам, это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками.

https://ria.ru/20240825/opros-1968321532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, россия