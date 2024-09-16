Володин предложил законодательно урегулировать услуги цифровых подписок
Володин призвал защитить людей от лишних списаний из-за цифровых подписок
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Необходимо законодательно урегулировать предоставление услуг цифровых подписок и защитить права людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Необходимо законодательно урегулировать предоставление таких услуг и защитить права пользователей", - сообщил Володин.
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Он отметил, что на этой неделе в Госдуме будет рассматриваться законопроект, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан.
"Предлагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. Сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода", - добавил спикер Госдумы.
По его словам, это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками.
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