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Володин предложил законодательно урегулировать услуги цифровых подписок - РИА Новости, 16.09.2024
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08:11 16.09.2024 (обновлено: 08:17 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/podpiski-1972890154.html
Володин предложил законодательно урегулировать услуги цифровых подписок
Володин предложил законодательно урегулировать услуги цифровых подписок - РИА Новости, 16.09.2024
Володин предложил законодательно урегулировать услуги цифровых подписок
Необходимо законодательно урегулировать предоставление услуг цифровых подписок и защитить права людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:11
2024-09-16T08:17
общество
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Необходимо законодательно урегулировать предоставление услуг цифровых подписок и защитить права людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Необходимо законодательно урегулировать предоставление таких услуг и защитить права пользователей", - сообщил Володин.Он отметил, что на этой неделе в Госдуме будет рассматриваться законопроект, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан."Предлагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. Сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода", - добавил спикер Госдумы.По его словам, это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками.
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общество, вячеслав володин, россия
Общество, Вячеслав Володин, Россия
Володин предложил законодательно урегулировать услуги цифровых подписок

Володин призвал защитить людей от лишних списаний из-за цифровых подписок

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Необходимо законодательно урегулировать предоставление услуг цифровых подписок и защитить права людей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Необходимо законодательно урегулировать предоставление таких услуг и защитить права пользователей", - сообщил Володин.
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Он отметил, что на этой неделе в Госдуме будет рассматриваться законопроект, который разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан.
"Предлагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. Сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода", - добавил спикер Госдумы.
По его словам, это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками.
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