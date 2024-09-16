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Почти девять тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122 - РИА Новости, 16.09.2024
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Новости Подмосковья
 
17:57 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973036862.html
Почти девять тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122
Почти девять тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122 - РИА Новости, 16.09.2024
Почти девять тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122
Почти девять тысяч человек с начала текущего года узнали о здоровье своего родственника, находящегося в стационаре Подмосковья, по номеру 122, сообщает... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:57
2024-09-16T17:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Почти девять тысяч человек с начала текущего года узнали о здоровье своего родственника, находящегося в стационаре Подмосковья, по номеру 122, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Для того, чтобы узнать состояние пациента, проходящего лечение в одной из подмосковных больниц, не обязательно ехать в медучреждение, а достаточно оставить заявку по номеру 122, что позволит значительно сэкономить время. После этого с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения и ответит на вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались почти 9 тысяч человек", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.
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московская область (подмосковье), алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк

Почти девять тысяч человек узнали о здоровье родных в Подмосковье через 122

© iStock.com / Pawel KacperekДевушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© iStock.com / Pawel Kacperek
Девушка разговаривает по телефону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Почти девять тысяч человек с начала текущего года узнали о здоровье своего родственника, находящегося в стационаре Подмосковья, по номеру 122, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Для того, чтобы узнать состояние пациента, проходящего лечение в одной из подмосковных больниц, не обязательно ехать в медучреждение, а достаточно оставить заявку по номеру 122, что позволит значительно сэкономить время. После этого с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения и ответит на вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались почти 9 тысяч человек", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар. На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.
Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Сапанюк
 
 
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