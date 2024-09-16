https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973025367.html

Более 10,2 тысячи человек прошли медосмотры в парках Подмосковья

Более 10,2 тысячи человек прошли медосмотры в парках Подмосковья - РИА Новости, 16.09.2024

Более 10,2 тысячи человек прошли медосмотры в парках Подмосковья

Более 10,2 тысячи человек прошли профосмотры врачей в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке" в Подмосковье с начала лета, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:25

2024-09-16T17:25

2024-09-16T17:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дмитров

зарайск

алексей сапанюк

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 10,2 тысячи человек прошли профосмотры врачей в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке" в Подмосковье с начала лета, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Выездные бригады врачей работали в 24 городских округах, в том числе в Дмитрове, Зарайске, Лобне, Химках, Шатуре и других. "Мы продолжаем акцию "Проверь свое здоровье в парке". Так, за прошедшие выходные профосмотры прошли 426 человек, а с начала лета уже более 10,2 тысячи. Кроме того, в эти выходные 441 человек прошел вакцинацию от гриппа", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В случае отклонений пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жители могут посмотреть в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".

https://ria.ru/20240916/krov--1972994431.html

московская область (подмосковье)

дмитров

зарайск

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дмитров, зарайск, алексей сапанюк