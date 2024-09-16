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Более 10,2 тысячи человек прошли медосмотры в парках Подмосковья - РИА Новости, 16.09.2024
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Новости Подмосковья
 
17:25 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973025367.html
Более 10,2 тысячи человек прошли медосмотры в парках Подмосковья
Более 10,2 тысячи человек прошли медосмотры в парках Подмосковья - РИА Новости, 16.09.2024
Более 10,2 тысячи человек прошли медосмотры в парках Подмосковья
Более 10,2 тысячи человек прошли профосмотры врачей в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке" в Подмосковье с начала лета, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:25
2024-09-16T17:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дмитров
зарайск
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 10,2 тысячи человек прошли профосмотры врачей в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке" в Подмосковье с начала лета, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Выездные бригады врачей работали в 24 городских округах, в том числе в Дмитрове, Зарайске, Лобне, Химках, Шатуре и других. "Мы продолжаем акцию "Проверь свое здоровье в парке". Так, за прошедшие выходные профосмотры прошли 426 человек, а с начала лета уже более 10,2 тысячи. Кроме того, в эти выходные 441 человек прошел вакцинацию от гриппа", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В случае отклонений пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жители могут посмотреть в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
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московская область (подмосковье), дмитров, зарайск, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Зарайск, Алексей Сапанюк

Более 10,2 тысячи человек прошли медосмотры в парках Подмосковья

© РИА Новости / Максим БогодвидМужчина измеряет давление
Мужчина измеряет давление - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Мужчина измеряет давление
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 10,2 тысячи человек прошли профосмотры врачей в рамках акции "Проверь свое здоровье в парке" в Подмосковье с начала лета, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Выездные бригады врачей работали в 24 городских округах, в том числе в Дмитрове, Зарайске, Лобне, Химках, Шатуре и других.
"Мы продолжаем акцию "Проверь свое здоровье в парке". Так, за прошедшие выходные профосмотры прошли 426 человек, а с начала лета уже более 10,2 тысячи. Кроме того, в эти выходные 441 человек прошел вакцинацию от гриппа", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
В случае отклонений пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жители могут посмотреть в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДмитровЗарайскАлексей Сапанюк
 
 
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