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Свыше 163 миллионов поездок по соцкартам совершили пассажиры в Подмосковье - РИА Новости, 16.09.2024
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Новости Подмосковья
 
17:13 16.09.2024 (обновлено: 20:06 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973021115.html
Свыше 163 миллионов поездок по соцкартам совершили пассажиры в Подмосковье
Свыше 163 миллионов поездок по соцкартам совершили пассажиры в Подмосковье - РИА Новости, 16.09.2024
Свыше 163 миллионов поездок по соцкартам совершили пассажиры в Подмосковье
Более 163 миллионов поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт, совершили пассажиры "Мострансавто" в 2024 году в Подмосковье, этот показатель почти... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:13
2024-09-16T20:06
московская область (подмосковье)
пушкино
ивантеевка
мострансавто
новости подмосковья
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 163 миллионов поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт, совершили пассажиры "Мострансавто" в 2024 году в Подмосковье, этот показатель почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В среднем за 8,5 месяца в автобусах предприятия жители и гости Московской области совершали ежедневно порядка 640 тысяч поездок по соцкартам. Среди самых популярных маршрутов, на которых пассажиры пользовались льготами, — № 368 "станция МЦД Долгопрудная – Москва" (1,5 миллиона поездок), №1 "станция Подлипки – улица Силикатная" (1,3 миллиона поездок), №22 "станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)" (1,2 миллиона поездок). Пассажиры МАП № 10 Королева совершили самое большое количество льготных поездок — свыше 22,7 миллиона. На втором месте по объему трафика находится МАП №12 города Ногинск с 19,8 миллиона операций. Замыкает тройку лидеров МАП №8 города Химки с результатом в 18,2 миллиона трансакций. Жителям и гостям Подмосковья в автобусах "Мострансавто" доступны различные способы безналичной оплаты проезда: банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (в тарифе "Кошелек").
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московская область (подмосковье), пушкино, ивантеевка, мострансавто
Московская область (Подмосковье), Пушкино, Ивантеевка, Мострансавто, Новости Подмосковья

Свыше 163 миллионов поездок по соцкартам совершили пассажиры в Подмосковье

© iStock.com / Timur MalazoniiaЖенщина в общественном транспорте
Женщина в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© iStock.com / Timur Malazoniia
Женщина в общественном транспорте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 163 миллионов поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт, совершили пассажиры "Мострансавто" в 2024 году в Подмосковье, этот показатель почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В среднем за 8,5 месяца в автобусах предприятия жители и гости Московской области совершали ежедневно порядка 640 тысяч поездок по соцкартам. Среди самых популярных маршрутов, на которых пассажиры пользовались льготами, — № 368 "станция МЦД Долгопрудная – Москва" (1,5 миллиона поездок), №1 "станция Подлипки – улица Силикатная" (1,3 миллиона поездок), №22 "станция ПушкиноИвантеевка (микрорайон Детская)" (1,2 миллиона поездок).
Пассажиры МАП № 10 Королева совершили самое большое количество льготных поездок — свыше 22,7 миллиона. На втором месте по объему трафика находится МАП №12 города Ногинск с 19,8 миллиона операций. Замыкает тройку лидеров МАП №8 города Химки с результатом в 18,2 миллиона трансакций.
Жителям и гостям Подмосковья в автобусах "Мострансавто" доступны различные способы безналичной оплаты проезда: банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (в тарифе "Кошелек").
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