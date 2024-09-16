https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973021115.html

Свыше 163 миллионов поездок по соцкартам совершили пассажиры в Подмосковье

Свыше 163 миллионов поездок по соцкартам совершили пассажиры в Подмосковье - РИА Новости, 16.09.2024

Свыше 163 миллионов поездок по соцкартам совершили пассажиры в Подмосковье

Более 163 миллионов поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт, совершили пассажиры "Мострансавто" в 2024 году в Подмосковье, этот показатель почти... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:13

2024-09-16T17:13

2024-09-16T20:06

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пушкино

ивантеевка

мострансавто

новости подмосковья

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 163 миллионов поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт, совершили пассажиры "Мострансавто" в 2024 году в Подмосковье, этот показатель почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В среднем за 8,5 месяца в автобусах предприятия жители и гости Московской области совершали ежедневно порядка 640 тысяч поездок по соцкартам. Среди самых популярных маршрутов, на которых пассажиры пользовались льготами, — № 368 "станция МЦД Долгопрудная – Москва" (1,5 миллиона поездок), №1 "станция Подлипки – улица Силикатная" (1,3 миллиона поездок), №22 "станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)" (1,2 миллиона поездок). Пассажиры МАП № 10 Королева совершили самое большое количество льготных поездок — свыше 22,7 миллиона. На втором месте по объему трафика находится МАП №12 города Ногинск с 19,8 миллиона операций. Замыкает тройку лидеров МАП №8 города Химки с результатом в 18,2 миллиона трансакций. Жителям и гостям Подмосковья в автобусах "Мострансавто" доступны различные способы безналичной оплаты проезда: банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (в тарифе "Кошелек").

https://ria.ru/20240916/moskva-1973015906.html

московская область (подмосковье)

пушкино

ивантеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), пушкино, ивантеевка, мострансавто