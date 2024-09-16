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Более 81 млн рублей пойдут на развитие гражданского общества в Подмосковье
Более 81 млн рублей пойдут на развитие гражданского общества в Подмосковье - РИА Новости, 16.09.2024
Более 81 млн рублей пойдут на развитие гражданского общества в Подмосковье
Организаторы конкурса на предоставление грантов для некоммерческих организаций (НКО) Подмосковья выделят более 81 миллиона рублей его победителям на развитие... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:27
2024-09-16T13:27
2024-09-16T13:27
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Организаторы конкурса на предоставление грантов для некоммерческих организаций (НКО) Подмосковья выделят более 81 миллиона рублей его победителям на развитие гражданского общества в регионе, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. "Грантовый конкурс для НКО Московской области мы проводим уже в четвертый раз. В этом году общая сумма субсидии составляет более 81 миллиона рублей. В Подмосковье много неравнодушных людей и некоммерческих неправительственных организаций, которые помогают тем, кто в этом нуждается, которые занимаются нашей молодежью, которые развивают наш регион, делают его еще лучше", - отметила Швелидзе, слова которой цитирует пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области. По ее словам, в прошлом году субсидии на развитие гражданского общества в регионе получил 41 социально значимый проект. В направлении "молодежная политика" поддержку получили восемь проектов, "добровольческая деятельность" - 10 проектов, "культура и искусство" - 10 проектов, "социальная защита граждан" - 13 проектов. В этом году прием заявок начнется 23 сентября и продлится до 22 октября. Заявку может подать любое зарегистрированное на территории региона НКО, удовлетворяющее требованиям участия в конкурсе. Необходимо описать идею своего проекта, его социальную значимость, планируемые результаты, а также приложить необходимые документы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Организаторы конкурса на предоставление грантов для некоммерческих организаций (НКО) Подмосковья выделят более 81 миллиона рублей его победителям на развитие гражданского общества в регионе, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
"Грантовый конкурс для НКО Московской области мы проводим уже в четвертый раз. В этом году общая сумма субсидии составляет более 81 миллиона рублей. В Подмосковье много неравнодушных людей и некоммерческих неправительственных организаций, которые помогают тем, кто в этом нуждается, которые занимаются нашей молодежью, которые развивают наш регион, делают его еще лучше", - отметила Швелидзе, слова которой цитирует пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
По ее словам, в прошлом году субсидии на развитие гражданского общества в регионе получил 41 социально значимый проект. В направлении "молодежная политика" поддержку получили восемь проектов, "добровольческая деятельность" - 10 проектов, "культура и искусство" - 10 проектов, "социальная защита граждан" - 13 проектов.
В этом году прием заявок начнется 23 сентября и продлится до 22 октября. Заявку может подать любое зарегистрированное на территории региона НКО, удовлетворяющее требованиям участия в конкурсе. Необходимо описать идею своего проекта, его социальную значимость, планируемые результаты, а также приложить необходимые документы.