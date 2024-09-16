https://ria.ru/20240916/podmoskove-1972949195.html

Более 81 млн рублей пойдут на развитие гражданского общества в Подмосковье

Более 81 млн рублей пойдут на развитие гражданского общества в Подмосковье - РИА Новости, 16.09.2024

Более 81 млн рублей пойдут на развитие гражданского общества в Подмосковье

Организаторы конкурса на предоставление грантов для некоммерческих организаций (НКО) Подмосковья выделят более 81 миллиона рублей его победителям на развитие... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:27

2024-09-16T13:27

2024-09-16T13:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Организаторы конкурса на предоставление грантов для некоммерческих организаций (НКО) Подмосковья выделят более 81 миллиона рублей его победителям на развитие гражданского общества в регионе, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. "Грантовый конкурс для НКО Московской области мы проводим уже в четвертый раз. В этом году общая сумма субсидии составляет более 81 миллиона рублей. В Подмосковье много неравнодушных людей и некоммерческих неправительственных организаций, которые помогают тем, кто в этом нуждается, которые занимаются нашей молодежью, которые развивают наш регион, делают его еще лучше", - отметила Швелидзе, слова которой цитирует пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области. По ее словам, в прошлом году субсидии на развитие гражданского общества в регионе получил 41 социально значимый проект. В направлении "молодежная политика" поддержку получили восемь проектов, "добровольческая деятельность" - 10 проектов, "культура и искусство" - 10 проектов, "социальная защита граждан" - 13 проектов. В этом году прием заявок начнется 23 сентября и продлится до 22 октября. Заявку может подать любое зарегистрированное на территории региона НКО, удовлетворяющее требованиям участия в конкурсе. Необходимо описать идею своего проекта, его социальную значимость, планируемые результаты, а также приложить необходимые документы.

https://ria.ru/20240913/reutov-1972609809.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)