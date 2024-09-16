https://ria.ru/20240916/podlodki-1972940605.html

Российские подлодки осуществили подледный переход в Арктику

Российские подлодки осуществили подледный переход в Арктику - РИА Новости, 16.09.2024

Российские подлодки осуществили подледный переход в Арктику

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск" осуществили подледный переход в РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:55

2024-09-16T12:55

2024-09-16T14:23

безопасность

ссср

арктика

россия

александр i

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972937433_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e490518d469561fea2f795c0765e2c88.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск" осуществили подледный переход в район восточного сектора Арктики, сообщило Минобороны РФ. "В целях наращивания группировки сил Тихоокеанского флота в соответствии с планом СКШУ "Океан-2024" атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск" осуществили подлёдный переход приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота в район восточного сектора Арктики", - говорится в сообщении. Отмечается, что маршрут перехода проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях. Общая протяжённость маршрута перехода составила более 4000 морских миль, добавили в ведомстве. "Подводные крейсеры в надводном положении и в боевом охранении корвета "Гремящий", при сопровождении спасательного буксира "СБ-408", продолжили движение в назначенный район", - уточнили в МО. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240916/ucheniya-1972882169.html

https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html

ссср

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские атомные подлодки "Император Александр III" и "Красноярск" на учениях "Океан-2024" Российские атомные подлодки "Император Александр III" и "Красноярск" в рамках учений "Океан-2024" прошли более 4 тысяч морских миль в район восточного сектора Арктики, сообщило Минобороны 2024-09-16T12:55 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ссср, арктика, россия, александр i