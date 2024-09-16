https://ria.ru/20240916/podlodki-1972940605.html
Российские подлодки осуществили подледный переход в Арктику
Российские подлодки осуществили подледный переход в Арктику - РИА Новости, 16.09.2024
Российские подлодки осуществили подледный переход в Арктику
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск" осуществили подледный переход в РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:55
2024-09-16T12:55
2024-09-16T14:23
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск" осуществили подледный переход в район восточного сектора Арктики, сообщило Минобороны РФ. "В целях наращивания группировки сил Тихоокеанского флота в соответствии с планом СКШУ "Океан-2024" атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск" осуществили подлёдный переход приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота в район восточного сектора Арктики", - говорится в сообщении. Отмечается, что маршрут перехода проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях. Общая протяжённость маршрута перехода составила более 4000 морских миль, добавили в ведомстве. "Подводные крейсеры в надводном положении и в боевом охранении корвета "Гремящий", при сопровождении спасательного буксира "СБ-408", продолжили движение в назначенный район", - уточнили в МО. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240916/ucheniya-1972882169.html
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Российские атомные подлодки "Император Александр III" и "Красноярск" на учениях "Океан-2024"
Российские атомные подлодки "Император Александр III" и "Красноярск" в рамках учений "Океан-2024" прошли более 4 тысяч морских миль в район восточного сектора Арктики, сообщило Минобороны
2024-09-16T12:55
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РИА Новости
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безопасность, ссср, арктика, россия, александр i
Безопасность, СССР, Арктика, Россия, Александр I
Российские подлодки осуществили подледный переход в Арктику
АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск" прошли подледный переход в Арктику
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск" осуществили подледный переход в район восточного сектора Арктики, сообщило Минобороны РФ.
"В целях наращивания группировки сил Тихоокеанского флота в соответствии с планом СКШУ "Океан-2024" атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и атомный подводный крейсер "Красноярск" осуществили подлёдный переход приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота в район восточного сектора Арктики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут перехода проходил через акватории шести арктических морей в сложных ледовых условиях. Общая протяжённость маршрута перехода составила более 4000 морских миль, добавили в ведомстве.
"Подводные крейсеры в надводном положении и в боевом охранении корвета "Гремящий", при сопровождении спасательного буксира "СБ-408", продолжили движение в назначенный район", - уточнили в МО.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР
в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.