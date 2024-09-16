https://ria.ru/20240916/otravlenie-1972951592.html
В Москве задержали поставщика еды после отравлений в социальной столовой
В Москве задержали поставщика еды после отравлений в социальной столовой - РИА Новости, 16.09.2024
В Москве задержали поставщика еды после отравлений в социальной столовой
Поставщик еды задержан после массового отравления в социальной столовой в Москве, потерпевшими признаны 50 человек, сообщили РИА Новости в столичном главке СК... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:32
2024-09-16T13:32
2024-09-16T13:39
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Поставщик еды задержан после массового отравления в социальной столовой в Москве, потерпевшими признаны 50 человек, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.Ранее пресс-служба главка заявляла, что порядка 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг."Следователями столичного СК задержан генеральный директор частной организации по приготовлению и поставке еды в социальный центр. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следователей, число пострадавших, обратившихся за медпомощью с признаками отравления, увеличилось до 31 человека. Подчеркивается, что всего по уголовному делу признаны потерпевшими 50 человек.Кроме того, совместно с управлением Роспотребнадзора по Москве произведен обыск в месте реализации продуктов питания, назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю качества продукции.
https://ria.ru/20240912/roskachestvo-1972206622.html
https://ria.ru/20240911/shkolniki-1972097598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали поставщика еды после отравлений в социальной столовой
В Москве задержан поставщик еды после массового отравления в социальной столовой
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Поставщик еды задержан после массового отравления в социальной столовой в Москве, потерпевшими признаны 50 человек, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
Ранее пресс-служба главка заявляла, что порядка 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве
, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
"Следователями столичного СК задержан генеральный директор частной организации по приготовлению и поставке еды в социальный центр. С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следователей, число пострадавших, обратившихся за медпомощью с признаками отравления, увеличилось до 31 человека. Подчеркивается, что всего по уголовному делу признаны потерпевшими 50 человек.
Кроме того, совместно с управлением Роспотребнадзора
по Москве произведен обыск в месте реализации продуктов питания, назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю качества продукции.