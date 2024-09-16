https://ria.ru/20240916/otnosheniya-1972884303.html

МИД Ирана заявил, что украинский конфликт осложнил отношения Тегерана и ЕС

МИД Ирана заявил, что украинский конфликт осложнил отношения Тегерана и ЕС - РИА Новости, 16.09.2024

МИД Ирана заявил, что украинский конфликт осложнил отношения Тегерана и ЕС

Европа не может ожидать от Ирана, что тот в одностороннем порядке проникнется ее проблемами в области безопасности, конфликт на Украине усложнил отношения между РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T06:19

2024-09-16T06:19

2024-09-16T06:19

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ТЕГЕРАН, 16 сен – РИА Новости. Европа не может ожидать от Ирана, что тот в одностороннем порядке проникнется ее проблемами в области безопасности, конфликт на Украине усложнил отношения между Тегераном и европейскими странами, решением могут стать переговоры на основании взаимного уважения, заявил в ходе интервью в прямом эфире государственного новостного телеканала глава иранского МИД Аббас Аракчи. Во вторник ФРГ, Великобритания и Франция в совместном заявлении пригрозили Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы осуществляемых Тегераном поставок баллистических ракет РФ. Аракчи заявил о ложности этих утверждений. "Европа не может ожидать, что мы в одностороннем порядке проникнемся ее тревогами в сфере безопасности и, например, предпримем меры в их отношении. Европейцы тоже должны понять тревоги Ирана... Санкции - провальный (инструмент - ред.). Что касается Украины как предмета их беспокойства... Они (европейцы - ред.) должны понять. Они беспокоятся о том, например, какое вооружение мы могли дать России. Разве Иран - не та самая страна, на которую вы (европейцы - ред.) когда-то накладывали санкции (за импорт - ред.) колючей проволоки и не давали ей простейшее вооружение? Как получилось, что сейчас... (Иран - ред.), по вашим словам, может экспортировать продвинутое оборудование, да еще и такой стране, как Россия", - сказал глава внешнеполитического ведомства Ирана. "Украинский вопрос усложнил наши отношения с Европой... То, что происходит на Украине, и то чувство, которое испытывают европейцы по отношению к угрозе со стороны России,... создали проблемы и новые сложности и в отношениях с Ираном. Мы должны преодолеть это", - добавил Аракчи. По его словам, проведение рациональных и основанных на взаимном уважении переговоров между Ираном и странами Европы сможет устранить ряд недопониманий и поможет обсудить тревоги обеих сторон. Аракчи назвал такие переговоры "дорогой с двусторонним движением", подчеркнув, что Иран готов к ним. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240713/iran-1959366371.html

https://ria.ru/20240712/iran-1959250663.html

https://ria.ru/20240608/iran-1951705664.html

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в мире, иран, россия, украина, аббас аракчи, дмитрий песков, сергей лавров, нато