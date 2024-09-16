https://ria.ru/20240916/osvobozhdenie-1972927915.html

ВС России освободили два населенных пункта в Курской области

ВС России освободили два населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024

ВС России освободили два населенных пункта в Курской области

Российская армия освободила Успеновку и Борки в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:06

2024-09-16T12:06

2024-09-16T12:47

специальная военная операция на украине

россия

курская область

безопасность

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская армия освободила Успеновку и Борки в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки", — указали в ведомстве.Кроме того, они нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского.Помимо этого, бойцы "Севера" отразили контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня."В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины", — подчеркнули в Минобороны.Российские военные начали контрнаступление в Курской области на прошлой неделе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, безопасность