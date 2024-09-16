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ВС России освободили два населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 16.09.2024 (обновлено: 12:47 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/osvobozhdenie-1972927915.html
ВС России освободили два населенных пункта в Курской области
ВС России освободили два населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
ВС России освободили два населенных пункта в Курской области
Российская армия освободила Успеновку и Борки в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:06
2024-09-16T12:47
специальная военная операция на украине
россия
курская область
безопасность
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская армия освободила Успеновку и Борки в Курской области, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Север&quot;, продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки&quot;, — указали в ведомстве.Кроме того, они нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского.Помимо этого, бойцы "Севера" отразили контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня."В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины", — подчеркнули в Минобороны.Российские военные начали контрнаступление в Курской области на прошлой неделе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в регионе.
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россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Безопасность
ВС России освободили два населенных пункта в Курской области

ВС России освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Военнослужащий расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российская армия освободила Успеновку и Борки в Курской области, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки", — указали в ведомстве.

© ИнфографикаОсвобожденные населенные пункты Курской области
Освобожденные населенные пункты Курской области
© Инфографика
Освобожденные населенные пункты Курской области
Кроме того, они нанесли поражение формированиям восьми украинских бригад в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского.
Помимо этого, бойцы "Севера" отразили контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня.
«
"В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины", — подчеркнули в Минобороны.
Российские военные начали контрнаступление в Курской области на прошлой неделе. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в регионе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБезопасность
 
 
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