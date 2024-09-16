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ВСУ за сутки провели 41 обстрел левобережья Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/obstrel-1972909351.html
ВСУ за сутки провели 41 обстрел левобережья Херсонской области
ВСУ за сутки провели 41 обстрел левобережья Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2024
ВСУ за сутки провели 41 обстрел левобережья Херсонской области
Украинская армия за сутки провела 41 артиллерийский обстрел левобережья Днепра в Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам, сообщил... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:31
2024-09-16T10:31
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 16 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 41 артиллерийский обстрел левобережья Днепра в Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 15 "прилетов" со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Горностаевка, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Корсунка. В субботу источник, знакомый с ситуацией, сообщал журналистам, что украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html
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днепр (город)
херсонская область
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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки провели 41 обстрел левобережья Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли десять населенных пунктов левобережья Днепра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 41 артиллерийский обстрел левобережья Днепра в Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 15 "прилетов" со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Последствия обстрела Каховки в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
ВСУ нанесли за сутки 68 ударов по левобережью Днепра Херсонской области
28 мая, 09:52
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Горностаевка, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Корсунка.
В субботу источник, знакомый с ситуацией, сообщал журналистам, что украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Украинские войска нанесли 37 ударов по Херсонской области
4 мая, 09:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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