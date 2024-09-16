https://ria.ru/20240916/obstrel-1972909351.html

ВСУ за сутки провели 41 обстрел левобережья Херсонской области

ВСУ за сутки провели 41 обстрел левобережья Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2024

ВСУ за сутки провели 41 обстрел левобережья Херсонской области

Украинская армия за сутки провела 41 артиллерийский обстрел левобережья Днепра в Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам, сообщил... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:31

2024-09-16T10:31

2024-09-16T10:31

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 16 сен - РИА Новости. Украинская армия за сутки провела 41 артиллерийский обстрел левобережья Днепра в Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 15 "прилетов" со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Горностаевка, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, Алешки, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Корсунка. В субботу источник, знакомый с ситуацией, сообщал журналистам, что украинская армия за сутки нанесла 39 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html

https://ria.ru/20240504/obstrely-1943809747.html

днепр (город)

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины