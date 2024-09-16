https://ria.ru/20240916/navodnenie-1973010103.html
В Польше ввели режим стихийного бедствия на 30 дней из-за наводнения
В Польше ввели режим стихийного бедствия на 30 дней из-за наводнения - РИА Новости, 16.09.2024
В Польше ввели режим стихийного бедствия на 30 дней из-за наводнения
Правительство Польши приняло решение ввести режим стихийного бедствия в связи с массированным наводнением на срок 30 дней, сообщила информационная служба... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:59
2024-09-16T16:59
2024-09-16T16:59
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ВАРШАВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство Польши приняло решение ввести режим стихийного бедствия в связи с массированным наводнением на срок 30 дней, сообщила информационная служба польского правительства. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей. Распоряжение о введении режима стихийного бедствия охватывает разные территории в шести воеводствах страны. Он вводится "в связи с наводнением в сентябре 2024 года в юго-западной части территории Польши с целью предотвращения его последствий и их устранения", сказано в тексте опубликованного правительством документа. Срок действия – до 16 октября. В постановлении указано, что в условиях стихийного бедствия могут применяться ограничения свобод и прав человека и гражданина. В частности, власти могут обязать освободить или обеспечить защиту жилых или иных помещений, приказать эвакуироваться в установленное время из конкретных мест и объектов, запретить пребывание на определенных территориях, а также запретить тот или иной способ передвижения.
https://ria.ru/20240916/evropa-1972955762.html
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в мире, польша, наводнение
В мире, Польша, Наводнение
В Польше ввели режим стихийного бедствия на 30 дней из-за наводнения
В Польше введен режим стихийного бедствия на 30 дней из-за сильного наводнения
ВАРШАВА, 16 сен - РИА Новости. Правительство Польши приняло решение ввести режим стихийного бедствия в связи с массированным наводнением на срок 30 дней, сообщила информационная служба польского правительства.
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей.
Распоряжение о введении режима стихийного бедствия охватывает разные территории в шести воеводствах страны. Он вводится "в связи с наводнением в сентябре 2024 года в юго-западной части территории Польши с целью предотвращения его последствий и их устранения", сказано в тексте опубликованного правительством документа. Срок действия – до 16 октября.
В постановлении указано, что в условиях стихийного бедствия могут применяться ограничения свобод и прав человека и гражданина. В частности, власти могут обязать освободить или обеспечить защиту жилых или иных помещений, приказать эвакуироваться в установленное время из конкретных мест и объектов, запретить пребывание на определенных территориях, а также запретить тот или иной способ передвижения.