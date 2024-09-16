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Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению - РИА Новости, 16.09.2024
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11:51 16.09.2024 (обновлено: 12:00 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/navodnenie-1972925119.html
Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению
Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению - РИА Новости, 16.09.2024
Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению
Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению, заявил мэр города Яцек Сутрик в видеозаписи, опубликованной в соцсетях. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:51
2024-09-16T12:00
в мире
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польша
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ВАРШАВА, 16 сен - РИА Новости. Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению, заявил мэр города Яцек Сутрик в видеозаписи, опубликованной в соцсетях. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей. "Осадки в польских и чешских горах, а также повреждение плотины в Строне привели к тому, что во Вроцлав через несколько дней прибудет больше воды, чем предполагалось еще вчера", - сказал Сутрик. Он пояснил, что наводнение в городе ожидается в среду. "Мы можем ожидать во Вроцлаве 2600 кубометров воды в секунду. Это много. Ожидается, что эта волна прибудет во Вроцлав в среду во второй половине дня", - сказал мэр. Он рассказал, что в настоящее время город готовится к поступлению воды, укрепляются специальные валы и дамбы, для жителей открыли склады с песком, где каждый может бесплатно взять 20 мешков. По последним данным, в результате наводнения погибли четыре человека. В связи с наводнением премьер-министр Польши Дональд Туск поручил правительству подготовить проект распоряжения о введении режима стихийного бедствия.
https://ria.ru/20240915/navodnenie-1972864038.html
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в мире, вроцлав, польша, дональд туск
В мире, Вроцлав, Польша, Дональд Туск
Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению

Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению, жителям раздают мешки с песком

© AP Photo / Krzysztof ZatyckiНаводнение на юго-западе Польши. 15 сентября 2024
Наводнение на юго-западе Польши. 15 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Krzysztof Zatycki
Наводнение на юго-западе Польши. 15 сентября 2024
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ВАРШАВА, 16 сен - РИА Новости. Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению, заявил мэр города Яцек Сутрик в видеозаписи, опубликованной в соцсетях.
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей.
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"Осадки в польских и чешских горах, а также повреждение плотины в Строне привели к тому, что во Вроцлав через несколько дней прибудет больше воды, чем предполагалось еще вчера", - сказал Сутрик.
Он пояснил, что наводнение в городе ожидается в среду. "Мы можем ожидать во Вроцлаве 2600 кубометров воды в секунду. Это много. Ожидается, что эта волна прибудет во Вроцлав в среду во второй половине дня", - сказал мэр.
Он рассказал, что в настоящее время город готовится к поступлению воды, укрепляются специальные валы и дамбы, для жителей открыли склады с песком, где каждый может бесплатно взять 20 мешков.
По последним данным, в результате наводнения погибли четыре человека.
В связи с наводнением премьер-министр Польши Дональд Туск поручил правительству подготовить проект распоряжения о введении режима стихийного бедствия.
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