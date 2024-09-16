https://ria.ru/20240916/navodnenie-1972925119.html

Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению

Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению - РИА Новости, 16.09.2024

Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению

Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению, заявил мэр города Яцек Сутрик в видеозаписи, опубликованной в соцсетях. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:51

2024-09-16T11:51

2024-09-16T12:00

в мире

вроцлав

польша

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972926136_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f9850f682df411ef6810b39dc707cc6.jpg

ВАРШАВА, 16 сен - РИА Новости. Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению, заявил мэр города Яцек Сутрик в видеозаписи, опубликованной в соцсетях. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей. "Осадки в польских и чешских горах, а также повреждение плотины в Строне привели к тому, что во Вроцлав через несколько дней прибудет больше воды, чем предполагалось еще вчера", - сказал Сутрик. Он пояснил, что наводнение в городе ожидается в среду. "Мы можем ожидать во Вроцлаве 2600 кубометров воды в секунду. Это много. Ожидается, что эта волна прибудет во Вроцлав в среду во второй половине дня", - сказал мэр. Он рассказал, что в настоящее время город готовится к поступлению воды, укрепляются специальные валы и дамбы, для жителей открыли склады с песком, где каждый может бесплатно взять 20 мешков. По последним данным, в результате наводнения погибли четыре человека. В связи с наводнением премьер-министр Польши Дональд Туск поручил правительству подготовить проект распоряжения о введении режима стихийного бедствия.

https://ria.ru/20240915/navodnenie-1972864038.html

https://ria.ru/20240908/indija-1971366046.html

вроцлав

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вроцлав, польша, дональд туск