https://ria.ru/20240916/navodnenie-1972925119.html
Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению
Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению - РИА Новости, 16.09.2024
Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению
Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению, заявил мэр города Яцек Сутрик в видеозаписи, опубликованной в соцсетях. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:51
2024-09-16T11:51
2024-09-16T12:00
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ВАРШАВА, 16 сен - РИА Новости. Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению, заявил мэр города Яцек Сутрик в видеозаписи, опубликованной в соцсетях. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей. "Осадки в польских и чешских горах, а также повреждение плотины в Строне привели к тому, что во Вроцлав через несколько дней прибудет больше воды, чем предполагалось еще вчера", - сказал Сутрик. Он пояснил, что наводнение в городе ожидается в среду. "Мы можем ожидать во Вроцлаве 2600 кубометров воды в секунду. Это много. Ожидается, что эта волна прибудет во Вроцлав в среду во второй половине дня", - сказал мэр. Он рассказал, что в настоящее время город готовится к поступлению воды, укрепляются специальные валы и дамбы, для жителей открыли склады с песком, где каждый может бесплатно взять 20 мешков. По последним данным, в результате наводнения погибли четыре человека. В связи с наводнением премьер-министр Польши Дональд Туск поручил правительству подготовить проект распоряжения о введении режима стихийного бедствия.
https://ria.ru/20240915/navodnenie-1972864038.html
https://ria.ru/20240908/indija-1971366046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вроцлав, польша, дональд туск
В мире, Вроцлав, Польша, Дональд Туск
Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению
Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению, жителям раздают мешки с песком
ВАРШАВА, 16 сен - РИА Новости. Польский Вроцлав готовится к крупному наводнению, заявил мэр города Яцек Сутрик в видеозаписи, опубликованной в соцсетях.
Из-за аномально сильных дождей на юге Польши
произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей.
"Осадки в польских и чешских горах, а также повреждение плотины в Строне привели к тому, что во Вроцлав через несколько дней прибудет больше воды, чем предполагалось еще вчера", - сказал Сутрик.
Он пояснил, что наводнение в городе ожидается в среду. "Мы можем ожидать во Вроцлаве 2600 кубометров воды в секунду. Это много. Ожидается, что эта волна прибудет во Вроцлав в среду во второй половине дня", - сказал мэр.
Он рассказал, что в настоящее время город готовится к поступлению воды, укрепляются специальные валы и дамбы, для жителей открыли склады с песком, где каждый может бесплатно взять 20 мешков.
По последним данным, в результате наводнения погибли четыре человека.
В связи с наводнением премьер-министр Польши Дональд Туск
поручил правительству подготовить проект распоряжения о введении режима стихийного бедствия.