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Напавшему на школьников ученику сопротивление оказала преподаватель химии - РИА Новости, 16.09.2024
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11:07 16.09.2024 (обновлено: 11:08 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/napadenie-1972916159.html
Напавшему на школьников ученику сопротивление оказала преподаватель химии
Напавшему на школьников ученику сопротивление оказала преподаватель химии - РИА Новости, 16.09.2024
Напавшему на школьников ученику сопротивление оказала преподаватель химии
Учитель химии оказала сопротивление школьнику, напавшему на одноклассников, в результате чего получила ранение, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:07
2024-09-16T11:08
происшествия
челябинск
алексей текслер
нападение школьника на учительницу в пермском крае
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Учитель химии оказала сопротивление школьнику, напавшему на одноклассников, в результате чего получила ранение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Учитель Шешина Н. С. оказала сопротивление и получила ранение", - сказал собеседник агентства. Как сообщал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По данным регионального минздрава, трое учеников и преподаватель госпитализированы в стабильном состоянии.
https://radiosputnik.ru/20240916/shkola-1972903480.html
челябинск
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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происшествия, челябинск, алексей текслер, нападение школьника на учительницу в пермском крае
Происшествия, Челябинск, Алексей Текслер, Нападение школьника на учительницу в Пермском крае
Напавшему на школьников ученику сопротивление оказала преподаватель химии

Учитель химии в Челябинске оказала сопротивление напавшему на нее школьнику

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Учитель химии оказала сопротивление школьнику, напавшему на одноклассников, в результате чего получила ранение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Учитель Шешина Н. С. оказала сопротивление и получила ранение", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По данным регионального минздрава, трое учеников и преподаватель госпитализированы в стабильном состоянии.
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и педагогов
10:02
 
ПроисшествияЧелябинскАлексей ТекслерНападение школьника на учительницу в Пермском крае
 
 
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