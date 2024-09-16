https://ria.ru/20240916/napadenie-1972916159.html
Напавшему на школьников ученику сопротивление оказала преподаватель химии
Напавшему на школьников ученику сопротивление оказала преподаватель химии - РИА Новости, 16.09.2024
Напавшему на школьников ученику сопротивление оказала преподаватель химии
Учитель химии оказала сопротивление школьнику, напавшему на одноклассников, в результате чего получила ранение, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:07
2024-09-16T11:07
2024-09-16T11:08
происшествия
челябинск
алексей текслер
нападение школьника на учительницу в пермском крае
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Учитель химии оказала сопротивление школьнику, напавшему на одноклассников, в результате чего получила ранение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Учитель Шешина Н. С. оказала сопротивление и получила ранение", - сказал собеседник агентства. Как сообщал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По данным регионального минздрава, трое учеников и преподаватель госпитализированы в стабильном состоянии.
https://radiosputnik.ru/20240916/shkola-1972903480.html
челябинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, алексей текслер, нападение школьника на учительницу в пермском крае
Происшествия, Челябинск, Алексей Текслер, Нападение школьника на учительницу в Пермском крае
Напавшему на школьников ученику сопротивление оказала преподаватель химии
Учитель химии в Челябинске оказала сопротивление напавшему на нее школьнику