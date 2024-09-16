https://ria.ru/20240916/napadenie-1972916159.html

Напавшему на школьников ученику сопротивление оказала преподаватель химии

Напавшему на школьников ученику сопротивление оказала преподаватель химии - РИА Новости, 16.09.2024

Напавшему на школьников ученику сопротивление оказала преподаватель химии

Учитель химии оказала сопротивление школьнику, напавшему на одноклассников, в результате чего получила ранение, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:07

2024-09-16T11:07

2024-09-16T11:08

происшествия

челябинск

алексей текслер

нападение школьника на учительницу в пермском крае

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Учитель химии оказала сопротивление школьнику, напавшему на одноклассников, в результате чего получила ранение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Учитель Шешина Н. С. оказала сопротивление и получила ранение", - сказал собеседник агентства. Как сообщал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По данным регионального минздрава, трое учеников и преподаватель госпитализированы в стабильном состоянии.

https://radiosputnik.ru/20240916/shkola-1972903480.html

челябинск

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, алексей текслер, нападение школьника на учительницу в пермском крае