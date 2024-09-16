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На азовском побережье Кубани благоустроят набережную по нацпроекту - РИА Новости, 16.09.2024
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Краснодарский край
 
22:28 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/naberezhnaya-1973072461.html
На азовском побережье Кубани благоустроят набережную по нацпроекту
На азовском побережье Кубани благоустроят набережную по нацпроекту - РИА Новости, 16.09.2024
На азовском побережье Кубани благоустроят набережную по нацпроекту
Набережную в Приморско-Ахтарске на Кубани на побережье Азовского моря благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", проект реализуют в том числе и за... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:28
2024-09-16T22:28
краснодарский край
общество
приморско-ахтарск
азовское море
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Набережную в Приморско-Ахтарске на Кубани на побережье Азовского моря благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", проект реализуют в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации региона. "Работы ведем поэтапно. Уже завершили реконструкцию участка по улице Набережной до пересечения с улицей Островского. На прогулочной зоне площадью около 4 тысяч квадратных метров уложили тротуарную плитку, оформили ограждающие конструкции, установили новую систему освещения и объекты малых архитектурных форм", – цитирует пресс-служба в релизе слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника. По данным властей, также на углу улиц Набережной и Ленина установили аква-динамическую скульптуру в виде парусника. Площадку вокруг фонтана выложили тротуарной плиткой. До конца года обустроят ещё один участок набережной – от Островского до Ясенской. В прогулочной зоне уложат тротуарную плитку, сделают освещение и ограждение, установят спортивную и детскую площадки. Набережную в Приморско-Ахтарске обновляют по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", добавили в пресс-службе. Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, проект реализуют в том числе и за счёт краевых средств.
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общество, приморско-ахтарск, азовское море, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Приморско-Ахтарск, Азовское море, Краснодарский край

На азовском побережье Кубани благоустроят набережную по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на побережье Азовского моря
Отдыхающие на побережье Азовского моря - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на побережье Азовского моря. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Набережную в Приморско-Ахтарске на Кубани на побережье Азовского моря благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", проект реализуют в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации региона.
«
"Работы ведем поэтапно. Уже завершили реконструкцию участка по улице Набережной до пересечения с улицей Островского. На прогулочной зоне площадью около 4 тысяч квадратных метров уложили тротуарную плитку, оформили ограждающие конструкции, установили новую систему освещения и объекты малых архитектурных форм", – цитирует пресс-служба в релизе слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника.
По данным властей, также на углу улиц Набережной и Ленина установили аква-динамическую скульптуру в виде парусника. Площадку вокруг фонтана выложили тротуарной плиткой. До конца года обустроят ещё один участок набережной – от Островского до Ясенской. В прогулочной зоне уложат тротуарную плитку, сделают освещение и ограждение, установят спортивную и детскую площадки.
Набережную в Приморско-Ахтарске обновляют по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", добавили в пресс-службе.
Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, проект реализуют в том числе и за счёт краевых средств.
 
Краснодарский крайОбществоПриморско-АхтарскАзовское мореКраснодарский край
 
 
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