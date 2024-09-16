https://ria.ru/20240916/naberezhnaya-1973072461.html

На азовском побережье Кубани благоустроят набережную по нацпроекту

На азовском побережье Кубани благоустроят набережную по нацпроекту - РИА Новости, 16.09.2024

На азовском побережье Кубани благоустроят набережную по нацпроекту

Набережную в Приморско-Ахтарске на Кубани на побережье Азовского моря благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", проект реализуют в том числе и за... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T22:28

2024-09-16T22:28

2024-09-16T22:28

краснодарский край

общество

приморско-ахтарск

азовское море

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Набережную в Приморско-Ахтарске на Кубани на побережье Азовского моря благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", проект реализуют в том числе и за счёт краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации региона. "Работы ведем поэтапно. Уже завершили реконструкцию участка по улице Набережной до пересечения с улицей Островского. На прогулочной зоне площадью около 4 тысяч квадратных метров уложили тротуарную плитку, оформили ограждающие конструкции, установили новую систему освещения и объекты малых архитектурных форм", – цитирует пресс-служба в релизе слова врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника. По данным властей, также на углу улиц Набережной и Ленина установили аква-динамическую скульптуру в виде парусника. Площадку вокруг фонтана выложили тротуарной плиткой. До конца года обустроят ещё один участок набережной – от Островского до Ясенской. В прогулочной зоне уложат тротуарную плитку, сделают освещение и ограждение, установят спортивную и детскую площадки. Набережную в Приморско-Ахтарске обновляют по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", добавили в пресс-службе. Как уточнили РИА Новости в администрации Кубани, проект реализуют в том числе и за счёт краевых средств.

приморско-ахтарск

азовское море

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, приморско-ахтарск, азовское море, краснодарский край